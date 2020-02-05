Госсекретарь РК указал на что должны обращать внимание при реализации Рухани жаңғыру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев рассказал на что, прежде всего, должны обращать внимание руководители регионов при реализации программы «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Модернизация общественного сознания – это большой вопрос. Акимы ответственны за социально-экономическое развитие региона. Вы курируете и политические вопросы. А это большая политическая работа. Напомню, по поручению Главы государства, мы готовим предложения по дальнейшему усовершенствованию вопросов, касающихся формирования национальной идеологии. Это наша общая большая работа. Сейчас необходимо параллельно вести вопросы экономики, духовного развития и политики. Это отметил и Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании», - сказал Крымбек Кушербаев, подводя итоги заседания комиссии по программе «Рухани жаңғыру» в Акорде.

Госсекретарь добавил, что акимы и министры должны быть во главе этой работы.

«Здесь были отмечены нелицеприятные моменты по реализации программы. Теперь мы должны дать оценку тому, насколько дают результаты меры по их предотвращению», - отметил Крымбек Кушербаев.

В заключение спикер подчеркнул, что все мероприятия в рамках намечающихся празднований юбилеев в стране должны послужить воспитанию молодежи, все большему познанию и укреплению национальных традиций и нести в себе культурную и образовательную функцию.