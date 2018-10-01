Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 7 °С
Алматы: 20 °С
USD 372.00 EUR 429.92
RUB 5.58 CNY 53.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Госсекретарь РК провела заседание попечительского совета фонда «Отандастар»

12 Октября 2018 13:07 139
Поделиться:
Госсекретарь РК провела заседание попечительского совета фонда «Отандастар»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  Под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой прошло заседание попечительского совета Фонда «Отандастар», сообщила пресс-служба Акорды. 

В заседании приняли участие заместитель председателя Сената Бектас Бекназаров, заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко, министр общественного развития Дархан Калетаев, президент Фонда Нуртай Абыкаев, первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов Заутбек Турисбеков, государственные и общественные деятели, а также представители казахстанского бизнеса.

Фонд «Отандастар» создан по инициативе Главы государства, выдвинутой на V Всемирном курултае казахов в июне 2017 года.

Деятельность Фонда направлена на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом, а также этнических казахов, прибывших в Казахстан.

На заседании Попечительского совета были рассмотрены задачи, функции и планы развития Фонда «Отандастар», а также вопросы его текущей деятельности.

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Соотечественники, Другие государственные органы,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Кенжебекова Нургуль
Кенжебекова Нургуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив