Госсекретарь РК провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева прошло очередное заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, на котором рассмотрена эффективность использования средств, направленных на противодействие пандемии, а также мер по противодействию коррупции в Министерстве здравоохранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По поручению Главы государства К.Токаева в рамках противодействия пандемии COVID-19 приняты масштабные карантинные и антикризисные меры по организации лечения граждан, обеспечению необходимыми лекарствами и медицинским оборудованием, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты, выплате надбавок медицинскому персоналу.

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаев призвал казахстанцев поддержать эти меры. Проблемные вопросы в сфере противодействия COVID-19 были рассмотрены на заседании Совета Безопасности.

Вместе с тем, несмотря на то, что принятые меры позволили предотвратить самые негативные последствия пандемии, правоохранительными и контролирующими органами выявлен ряд фактов неэффективного освоения бюджетных средств. В частности, при закупе медоборудования, выплате надбавок персоналу больниц, хищений и злоупотреблений должностными полномочиями.

Наряду с этим, проведенный Антикоррупционной службой внешний анализ коррупционных рисков в Министерстве здравоохранения и его подведомственных организациях выявил коррупционные риски при государственных закупках и реализации иных полномочий. Агентством по финансовому мониторингу проведена масштабная работа по пресечению спекуляций и продажи контрафактных лекарств и медизделий. Министерством финансов выявлены нарушения в части необоснованного начисления и выплаты стимулирующих надбавок.

На заседании с докладами по вопросам эффективности использования средств, выделенных на борьбу с COVID-19, а также по профилактике и противодействию коррупции выступили министр здравоохранения А. Цой и акимы ряда регионов.

Комиссией рекомендовано Антикоррупционной службе наряду с выявлением и пресечением коррупционных правонарушений, принять меры по надлежащему исполнению поручения Главы государства в части искоренения бытовой коррупции.

По итогам заседания Госсекретарь дал конкретные поручения по рассмотренному вопросу, исполнение которых взято на контроль.