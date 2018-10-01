Госсекретарь РК приняла участие в торжествах в честь 90-летия КазНПУ им. Абая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 90-летию Казахского национального педагогического университета им. Абая, сообщила пресс-служба Акорды.

В них также участвовали депутаты Парламента, представители министерства образования и науки, дипломатических миссий, Национальной академии наук, ректоры ведущих университетов страны, известные отечественные ученые, профессорско-преподавательский состав и студенты университета, а также более 200 зарубежных гостей.

Государственный секретарь зачитала участникам торжественного собрания приветствие Елбасы Н.А.Назарбаева. В нем отмечено: «Казахский национальный педагогический университет имени Абая - альма-матер отечественной системы высшего образования. Сегодня он стал ведущим учебным заведением, история которого начинается с открытия в 1928 году единственного в стране педагогического факультета. В его становление внесли ценный вклад такие видные деятели нации, как Ахмет Байтурсынов, Темирбек Жургенов, Халел Досмухамедов, Сакен Сейфуллин и другие. В университете преподают 14 академиков, 155 докторов наук и 380 кандидатов наук, которые готовят востребованных специалистов для динамичного развития Казахстана».

КазНПУ им. Абая является крупным научным и образовательным центром и общепризнанным лидером среди педагогических вузов страны. В 2018 году университет занял 86-е место среди 200 лучших университетов 30 стран Европы и Центральной Азии. В настоящее время он поддерживает научные и академические связи со 130 университетами 25 государств мира.

Торжественное мероприятие завершилось большим праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады.