Госсекретарь РК принял участие в мероприятиях ко Дню закрытия Семипалатинского полигона

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Ко Дню закрытия Семипалатинского полигона делегация во главе с Государственным секретарем Республики Казахстан Крымбеком Кушербаевым прибыла в Восточно-Казахстанскую область и возложила цветы к Монументу жертвам ядерных испытаний в городе Семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В составе делегации министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, председатель Союза писателей Улыкбек Есдаулет и другие.

На церемонии возложения цветов к Монументу жертвам ядерных испытаний Государственный секретарь отметил, что прекращение ядерных взрывов, которые проходили на протяжении почти полувека, и закрытие Семипалатинского полигона, несмотря на противостояние руководства бывшего Советского Союза, было смелым политическим решением Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Нурсултана Назарбаева, продиктованным патриотизмом и заботой о своем народе. Это историческое решение стало судьбоносным не только для жителей региона, казахского народа, казахстанцев, но и для всего прогрессивного человечества.

Государственный секретарь огласил Обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева, адресованное казахстанцам в связи с памятной датой закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Далее члены делегации и государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая во главе с Государственным секретарем возложили цветы к памятнику Абая, ознакомились с ходом строительства микрорайона «Қарағайлы», многопрофильного культурно-спортивного комплекса, реконструкции площади имени Абая, театра имени Абая, реставрационных работ в музее имени Абая в г. Семей. Затем состоялось посещение Абайского района, знакомство с историческими объектами в Сырт-Каскабулаке и Жидебае, восстановленными в соответствии с поручением Президента страны Касым-Жомарта Токаева к 175-летию Абая Кунанбаева.