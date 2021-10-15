Госсекретарь РК принял участие в конференции «Национальная самобытность и цели независимости»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев выступил на международной научно-практической конференции «Национальная самобытность и цели независимости», посвященной 70-летию известного писателя, ученого, алашаведа Турсына Журтбая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Крымбек Кушербаев, говоря о творческом пути Турсына Журтбая, отметил его широкий научный кругозор. Госсекретарь высоко оценил значение двухтомного историко-просветительского издания «Дулыға», а также научную ценность его произведений «Бейуақ», «Бесігіңді түзе!..», «Талқы», «Мухтар Омарханович Ауэзов», «Құнанбай», «Сүре сөз», посвященных великому Абаю и гениальному Мухтару.

Его трехтомное произведение «Боль моя, гордость моя – Алаш!» рассказывает о репрессиях 1922-1937 годов, преследованиях лидеров и членов партии «Алаш» и правительства Алашорды, гонениях против национальной интеллигенции в 50-х годах. Этот масштабный исследовательский труд стал большим прорывом в нашей духовной культуре.

В ходе международной научно-практической конференции Госсекретарь поделился рядом идей и предложений, касающихся нашей истории. Он предложил преодолеть односторонние подходы к исторической науке, создать правдивую картину прошлого, уделить особое внимание истории древних времен и средневековья.

Кроме того, Крымбек Кушербаев подчеркнул важность переосмысления истории Казахстана, углубленного изучения актуальных вопросов новейшей истории страны, истории казахской диаспоры.

В конференции приняли участие советник Президента Казахстана Бауыржан Омаров, пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, аким г. Нур-Султана Алтай Кульгинов, видные ученые.