Госсекретарь РК посетил музей имени Абая в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Члены государственной комиссии по подготовке и проведению 175- летнего юбилея Абая во главе с Государственным секретарем РК Крымбеком Кушербаевым осмотрели Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник – музей имени Абая. Об этом переадет МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Директор музея Турдыкул Шанбай провел экскурсию для гостей по месту культурного наследия и ознакомил с результатами ремонтных и реставрационных работ.

Здесь представлены уникальные экспонаты о детстве писателя, становлении как поэта, его творчестве и наследии, поэтической школе, музыкальных инструментах. К 175-летнему юбилею мыслителя залы музея отреставрированы, обновлен фасад здания и близлежащая к нему территория. Заменена тротуарная плитка, обустроены газоны и цветники. В музее используются современные технологии, которые, без сомнения, оценят жители и гости города Семея.



«К 175-летию великого поэта были проведены строительно-ремонтные и реставрационные работы, а также музеефикация, но это лишь часть проделанной работы. Мне очень приятно показать и рассказать все о нашем музее. Абай Кунанбаев – великий казахский поэт, основоположник новой казахской письменной литературы и казахского литературного языка. Уникальность нашего земляка в том, что характеристика «великий» отражает каждую сферу его деятельности. Буквально за каждым фактором его биографии – значимое событие в масштабах этноса», - говорит директор музея Турдыкул Шанбай.

Работники музея также провели экскурсию в восстановленном здании медресе, где воссоздана атмосфера учебного класса тех времен.



Напомним, что литературно-мемориальный музей Абая был открыт 16 декабря 1940 года к 95-летию со дня рождения казахского поэта, основоположника казахской письменной литературы.

