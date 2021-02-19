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Госсекретарь РК Крымбек Кушербаев с рабочей поездкой посетил Алматинскую область

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Февраля 2021, 17:23
Госсекретарь РК Крымбек Кушербаев с рабочей поездкой посетил Алматинскую область

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев с рабочей поездкой посетил Алматинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Госсекретарь ознакомился с ходом реализации программы «Рухани жаңғыру» в регионе и подготовкой к празднованию 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева.

В ходе поездки Госсекретарь посетил ряд социально-культурных объектов Карасайского и Жамбылского районов Алматинской области.

Так, в историко-культурном центре «Атамекен» Первого Президента Республики Казахстан Крымбек Кушербаев осмотрел музейные экспозиции, раскрывающие историческую роль Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в обретении и становлении нашей Независимости.

Госсекретарь также посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Ушконыр», построенный в рамках проекта «Туған жер» по программе «Рухани жаңғыру».

Кроме того, Крымбек Кушербаев посетил литературно-мемориальный музей имени Жамбыла Жабаева, возложил цветы к некрополям Жамбыла и его наставника Суйинбая Аронулы, композитора и дирижера Нургисы Тлендиева, встретился с группой деятелей культуры.

Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, Аким Алматинской области Амандык Баталов, Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, председатель Союза писателей Улыкбек Есдаулетов представили Планы мероприятий по празднованию 175-летия великого акына.

В план юбилейных мероприятий включены съемки биографического фильма о Жамбыле, издание книг о нем, проведение айтысов акынов, благоустройство культурных памятников, проведение международного пленэра художников и др.

Было подчеркнуто, что популяризация наследия выдающихся личностей вносит особый вклад в процесс духовного возрождения, особенно молодежи.


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