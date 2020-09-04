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Госсекретарь РК Крымбек Кушербаев предлагает законодательно регулировать традиции и обычаи

4 Сентября 2020 14:27
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Госсекретарь РК Крымбек Кушербаев предлагает законодательно регулировать традиции и обычаи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев предложил создать рабочую группу по вопросам законодательного регулирования традиций и обычаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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К. Кушербаев отметил, что в сегодняшний сложный период есть немало вопросов, которые нужно решать путем обсуждения с общественностью.

«По мере обновления нашего общества должны меняться и наши традиции. Мы должны поскорее избавиться от отрицательных качеств, которые тянут нас назад. Например, казахские празднества должны стать проявлением не расточительности, а подлинного торжества. Мы должны избавиться от привычки тратить все средства, влезать в долги для проведения тоев и других собраний. Расточительность и показуха снижают достоинство человека и общества. Поэтому, я думаю, что настало время некоторые вопросы урегулировать законодательно. А безответственность и безразличие приведут всю страну к беде», – сказал К.Кушербаев.

По его словам, свадьбы, сватовства и поминки, проводимые нелегально, с нарушением санитарных требований, приводят к невосполнимым утратам.

«В соседних странах население воспринимает установленные требования как должное, поскольку у них все традиционные мероприятия урегулированы законом. Что мы должны делать? Думаю, что в будущем, по примеру соседних стран, мы также должны законодательно регулировать традиционные церемонии. Поэтому предлагаю создать рабочую группу из представителей общественности, юристов для выработки мер по законодательному регулированию традиций», – сказал Госсекретарь.

По его мнению, рабочая группа должна будет изучать опыт соседних стран, общественное мнение и в случае необходимости заниматься разработкой проектов нормативно-правовых актов.


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#Алматы   #Акорда   #Общество  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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