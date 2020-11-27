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Госсекретарь РК: Гражданский сектор должен поддержать идею выборов сельских акимов

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
27 Ноября 2020, 12:43
Госсекретарь РК: Гражданский сектор должен поддержать идею выборов сельских акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гражданский сектор должен поддержать идею выборов сельских акимов. Такое мнение высказал Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев на пленарном заседании IX Гражданского форума «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы уверены, что НПО страны должны активно способствовать развитию реального местного самоуправления, обозначенного в Послании Главы государства, как очень важное направление в развитии ответственного гражданского общества и условие демократизации политической системы. НПО и гражданские активисты должны принять самое активное деятельное участие в разработке и развитии Концепции местного самоуправления. Начиная со следующего года, в стране будут проводиться выборы акимов сельских населенных пунктов. Важно, чтобы эта идея была поддержана гражданским сектором, чтобы с первых дней мы реализовали лучшие практики местного самоуправления, обеспечили подлинную ответственность и подотчетность сельских акимов. Важно, чтобы заработала концепция бюджетов четвертого уровня, чтобы села и поселки обрели самостоятельные бюджеты, умели правильно оперировать по видам налогов, которые остаются на местах. Мы хотим, чтобы наполнение местных бюджетов, собираемость налогов, расширение налоговой базы, постоянная работа по выводу экономики из «тени», из «серой» зоны, были уделом и заботой всего общества, а не только знанием узкой группы специалистов и менеджеров», – сказал К. Кушербаев.

Госсекретарь подчеркнул, что люди должны хорошо понимать, как формируются местные бюджеты и требовать их исполнения от избираемых акимов, контролировать ход выполнения программ развития. Каждый житель должен требовать от местных властей правильной земельной политики, требовать от работодателей «белых» зарплат, выплат в фонды медицинского и социального страхования, думать об улучшении жизни в своем селе, районе, городе.

По словам К. Кушербаева, государство будет продвигать идею бюджетов народного участия во всех регионах Казахстана. Участие в процессе бюджетирования является важной вехой и подлинной школой демократии участия граждан в принятии жизненно важных решений.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести прямые выборы акимов аулов.


Акорда   Общество   Послание Президента РК-2020  
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