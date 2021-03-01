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Госсекретарь РК: День благодарности – это новая традиция, рожденная нашей Независимостью

Автор:  
Серик Сабеков
1 Марта 2021, 15:50
Госсекретарь РК: День благодарности – это новая традиция, рожденная нашей Независимостью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - День благодарности – это новая традиция, рожденная нашей Независимостью. Об этом заявил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, выступая на круглом столе, посвященном 30-летию Независимости РК и учреждению праздника Дня благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«День благодарности – это новая традиция, рожденная нашей Независимостью, он уже стал одним из самых добрых и светлых праздников нашего народа», - сказал Крымбек Кушербаев.

Госсекретарь добавил, что идея благодарности, заложенная в мировоззренческих постулатах выдающегося ученого аль-Фараби и великого поэта Абая о добродетельном городе и совершенном человеке, находит свое отражение в современной концепции «слышащего государства».

«Сегодня мы благодарим друг друга за созидательный труд, героизм и милосердие во благо каждого из нас и процветания нашей страны. Мы безгранично благодарны нашим врачам и медицинским работникам, проявляющим высочайший героизм и самоотверженность в борьбе с разразившейся пандемией. Мы благодарны учителям за воспитание достойного поколения, всем казахстанцам за единство и патриотизм. Низкий вам поклон за ваши мужество, труд и милосердие! Мы благодарны каждому из вас, кто добросовестно исполняет свою работу врача или учителя, военнослужащего или рабочего, инженера или труженика села, ученого или художника, волонтера или журналиста, кто делает нашу жизнь лучше, а нашу страну сильнее и богаче», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.


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