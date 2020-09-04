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Госсекретарь рассказал о миссии интеллигенции на новом историческом этапе

4 Сентября 2020 14:43
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Госсекретарь рассказал о миссии интеллигенции на новом историческом этапе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев обратился к интеллигенции с призывом сформировать новые принципы бытия народа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Алматы проходит встреча Госсекретаря с интеллигенцией Алматы. На встрече обсуждается Послание Главы государства народу Казахстана.

Отдельно Госсекретарь остановился на наследии Абая.

«В этой связи мы считаем, что в этом году мы будем работать, опираясь на наследие великого поэта. Ответы на все вопросы, которые мы искали, - в великих словах хакима Абая. Мы должны создать такое общество, которое будет опираться на наследие поэта и на потенциал интеллигенции. Она должна стать просветительской позицией независимой страны, которая ведет к знаниям и национальным идеям общества. Мы должны избавляться от негативных качеств, волновавших Абая в процессе возрождения бытия нации»,- сказал он.

Государственный секретарь рассказал о миссии интеллигенции на новом этапе.

«Во все времена казахская интеллигенция выполняла свою благородную миссию в обществе. Например, в шестидесятых годах прошлого века писатели поднимали дух нации. В период оттепели привнесли в жизнь свои актуальные к тому времени произведения. В первые годы независимости интеллигенция призывала народ к единству, внесла неоценимый вклад в возрождение нашей истории, инвентаризацию национальных ценностей. Теперь задача казахской интеллигенции на новом историческом этапе - это сформировать новые принципы бытия народа. Содействовать повышению качества нации», - сказал Крымбек Кушербаев.

Напомним, в Алматы проходит заседание по обсуждению Послания Президента РК с участием госсекретаря РК Крымбека Кушербаева и с представителями интеллигенции


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#Алматы   #Культура   #Акорда   #Общество   #Послание Президента РК-2020  
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Гульзат Сахова

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