Госсекретарь провел заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ _ 22 октября 2020 года под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

На заседании был рассмотрен вопрос «Об эффективности использования государственных ресурсов крупными инфраструктурными компаниями квазигосударственного сектора».

В Послании народу Казахстана Глава государства поручил обратить особое внимание на выявление коррупциогенных факторов как в государственных органах, так и в квазигосударственном секторе.

Особое внимание соответствующему сегменту в контексте мер по противодействию коррупции обусловлено передачей части государственных функций, в силу чего многие квазигосударственные компании наряду с решением сугубо экономических задач задействованы также и в сервисном, вспомогательном обеспечении граждан и экономики.

При этом среди поставленных на предстоящий период задач отдельно обозначены такие мероприятия, как улучшение корпоративного управления; сокращение непродуктивных затрат, избыточных дочерних компаний и штатной численности; повышение открытости и подотчетности обществу; введение запрета на прием на работу лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

На совещании подробно обсуждены типичные проблемы, выявленные в компаниях квазигосударственного сектора по результатам проверок, проведенных уполномоченными и правоохранительными органами.

В частности, внимание руководства акционерных компаний обращено на допущенные факты ненадлежащего контроля за использованием активов и системные проблемы при управлении ими, неудовлетворительные результаты работы по предупреждению коррупции, особенно при оказании гражданам и предпринимателям услуг субъектами естественных монополий.

Наряду с перечисленными вопросами обсуждены итоги аудиторских проверок Счетного комитета с акцентом на реализацию предложений по устранению причин и условий, способствовавших выявленным нарушениям финансовой дисциплины.

По итогам заседания Государственный секретарь Крымбек Кушербаев дал конкретные поручения по рассмотренным вопросам, исполнение которых взято на контроль.