Госсекретарь: Открытие первого зарубежного филиала МГУ - яркое свидетельство дружеских связей между Казахстаном и Россией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев принял участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и поздравил коллектив с юбилеем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как мы знаем, 2021 год знаменательный для нашей страны, поскольку Казахстан отмечает 30-летие своей Независимости. Символично, что юбилей совпал с 20-летием казахстанского филиала Московского университета, созданного по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева и при поддержке Президента России Владимира Путина. МГУ всегда был и остается флагманом российской высшей школы и одним из лучших университетов мира. Отрадно, что выпускники казахстанского филиала МГУ держат высокую планку Московского государственного университета и вносят значимую лепту в развитие нашей страны. Открытие в столице нашего государства первого зарубежного филиала МГУ является ярким свидетельством дружеских, братских связей между Казахстаном и Россией. Благодаря этому событию научно-образовательные контакты Казахстана и России, имеющие многолетние традиции получили новый импульс», - рассказал в ходе мероприятия Крымбек Кушербаев.

По словам Крымбека Кушербаева, филиал стал одним из престижных учебных заведений Казахстана, предоставляющих качественное и востребованное образование.

«За 20 лет в его стенах подготовлено более двух тысяч специалистов высокого класса. Филиал хорошо зарекомендовал себя и в научном плане. В этом контексте особо отмечу регулярное проведение серьезных научных симпозиумов и конференций. К примеру, в этом году состоялись: Евразийский молодежный форум, цикл научных конференций по актуальным проблемам математики, экономики, экологии, филологии, истории», - отметил государственный секретарь.

Крымбек Кушербаев особо выделил содержательные конференции, посвященные 30-летию Независимости РК и 25-летию евразийской инициативы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

«Как-то Нурсултан Абишевич четко и емко сформулировал формулу сотрудничества Казахстана и России, заметив, «по географии - мы соседи, по истории - братья, в экономике - партнеры, в политике - союзники». При поддержке Виктора Садовничего на казахстанской земле был успешно проведен съезд ректоров университетов Евразии. Филиал многое делает для развития школьного образования. В частности можно вспомнить известную программу «Школа русистики». Но главное - филиал готовит профессиональные кадры, обладающие фундаментальными знаниями на уровне передовых мировых стандартов. Не случайно многие из них работают аналитиками и используют современные научные методы для исследования актуальных вопросов развития Казахстана», - подчеркнул К. Кушербаев.

Как отметил госсекретарь, филиал проводит большую работу по сохранению общеисторической памяти. В год 75-летия Великой Победы студентами филиала была издана книга «Памяти о войне».

«Особо хочу поблагодарить ректора университета Виктора Садовничего, выдающегося ученого, академика, который вносит огромный и личный вклад в дело служения образованию и науке, в укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами», - рассказал Крымбек Кушербаев.