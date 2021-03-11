Госсекретарь и министр обороны США посетят Японию и Южную Корею

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетят Токио и Сеул, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявления МИД Японии и Южной Кореи.

Согласно заявлению МИД Японии, в Токио с 15 по 17 марта стороны в формате «2+2» обсудят вопросы региональной безопасности.

Затем в Сеуле с 17 по 19 марта состоится 5-я встреча министров иностранных дел и обороны Южной Кореи и США.

В сообщении МИД Республики Корея отмечается, что в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств Южной Кореи и США стороны обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, включая двусторонние отношения, текущую ситуацию на Корейском полуострове, а также затронут глобальные и региональные проблемы.

Накануне газета SCMP сообщила, что Китай и США согласовывают проведение встречи на Аляске в ближайшее время с участием дипломатов высокого уровня. Между тем официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в минувшую среду в ходе брифинга не подтвердил и не опроверг информацию СМИ о вероятности двусторонней встречи высокопоставленных дипломатов.

В четверг МИД КНР подтвердил информацию о том, что по приглашению американской стороны с 18 по 19 марта на Аляске высокопоставленные дипломаты Китая и США проведут диалог на высоком уровне.

В Анкоридже госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проведут переговоры с главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министром иностранных дел КНР Ван И.