Госсекретарь дал поручения по дальнейшей активизации приоритетных направлений программы «Рухани жаңғыру»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акорде под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева в онлайн-формате состоялось заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На заседании рассмотрены итоги реализации программы «Рухани жаңғыру» в 2020 году и определены новые приоритетные направления дальнейшей работы. В ходе заседания Крымбек Кошербаев заслушал отчеты о проделанной работе министра информации и общественного развития Аиды Балаевой, министра образования и науки Асхата Аймагамбетова и министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой.

В ходе заседания также обсуждены новые инициативы молодежи по дальнейшему развитию программы «Рухани жаңғыру», озвученные ректором КазНУ имени аль-Фараби Галымкаиром Мутановым и предложения члена Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан политолога Ерлана Саирова.

Кроме того, обсуждено исполнение Плана мероприятий по реализации программы «Рухани жаңғыру» на 2020 год. Глобальная пандемия и экономический кризис воспрепятствовали реализации многих мероприятий и проектов, большинство из них было перенесено на предстоящий период, некоторые проекты концептуально пересмотрены.

В рамках программы продолжается работа по углублению, популяризации, изучению духовности и истории, литературы и культуры, образования и науки страны.

На заседании комиссии Госсекретарь отметил, что Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал, что, если модернизация не основывается на национально-духовных корнях страны, она начинает сбиваться с пути, и именно духовное возрождение способно объединить различные полюса национального сознания.

Крымбек Кушербаев подчеркнул, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев в недавнем Послании народу сказал: «Нынешняя задача – формирование новой реальности нашего народа, повышение качества нации в целом. В казахском обществе должны торжествовать новые принципы и новые ориентиры. То есть, исходя из политической преемственности в модернизации национального сознания, мы должны приложить максимум усилий, чтобы духовная модернизация переросла в национальную модернизацию, и послужить подъему нашей нации на новый качественный уровень».

В этой связи Комиссией принято решение о разработке специальной Дорожной карты дальнейшего углубления реализации программы «Рухани жаңғыру». Этот документ будет реализован как важнейший национальный проект.

Главный смысл проекта в повышении конкурентоспособности нации. Это остается стратегической целью национальной модернизации.

Дорожная карта будет включать комплекс мероприятий по повышению статуса государственного языка, развитию образования и науки, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию на основе высоких национальных и общечеловеческих ценностей, формированию человека труда, возрождению села и др.

Подводя итоги заседания, Государственный секретарь дал конкретные поручения государственным и исполнительным органам по дальнейшей активизации приоритетных направлений программы «Рухани жаңғыру».