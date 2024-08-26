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    14:35, 26 Август 2024 | GMT +6

    Госрегулирование цен на уголь вводят в Кыргызстане

    Уголь Көмір
    Фото: Kazinform

    В Кыргызстане с 15 сентября вводится временное государственное регулирование цен на уголь на территории страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на министерство экономики и коммерции КР.

    По данным ведомства, государственное регулирование цен на уголь на территории Кыргызской Республики вводится сроком на девяносто календарных дней с установлением максимальных цен. Меры приняты в целях недопущения роста цен на уголь и обеспечения их ценовой доступности для населения.

    Служба антимонопольного регулирования при министерстве экономики и коммерции КР примет меры по государственному регулированию и контролю в соответствии с порядком государственного регулирования цен на социально значимые товары.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия Уголь
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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