Госрегулирование цен на уголь вводят в Кыргызстане

В Кыргызстане с 15 сентября вводится временное государственное регулирование цен на уголь на территории страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на министерство экономики и коммерции КР.

По данным ведомства, государственное регулирование цен на уголь на территории Кыргызской Республики вводится сроком на девяносто календарных дней с установлением максимальных цен. Меры приняты в целях недопущения роста цен на уголь и обеспечения их ценовой доступности для населения.

Служба антимонопольного регулирования при министерстве экономики и коммерции КР примет меры по государственному регулированию и контролю в соответствии с порядком государственного регулирования цен на социально значимые товары.