Госрегулирование цен на газ продлили на АЗС Казахстана

30 Декабря 2022, 11:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан «О внесении изменения в приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 5 июля 2022 года № 16 «О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан» вступил в силу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

Приказом предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан до 30 июня 2023 года.

С приказом можно ознакомиться по ссылке https://zan.gov.kz/client/#!/doc/176307/rus.

Фото: gazeta-varta.ru