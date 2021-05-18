РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:00, 17 Май 2021 | GMT +6

    Госпрограммы помогают улучшить теплоснабжение в Карагандинской области

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ход подготовки к отопительному сезону находится на постоянном контроле руководства Карагандинской области. Глава региона Женис Касымбек потребовал учесть уроки минувшей зимы и правильно распределять ресурсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Минувшая зима показала, что есть сбои в работе. Особенно в Октябрьском районе Караганды и Темиртау. Есть большие вопросы в работе ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Проблемы с состоянием теплосетей. Надо своевременно решать эти вопросы, повышать надёжность оборудования и устранять имеющиеся риски», – сказал аким области на аппаратном совещании в режиме онлайн.

    Руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов сообщил, что на восьми теплоэлектростанциях региона запланированы ремонты 26 котлов и 15 турбин. Ремонтная кампания начата в соответствии с графиком.

    В Темиртау важным проектом остаётся строительство седьмого котла для расширения мощностей ТЭЦ-2. В настоящее время разработана Дорожная карта. Компания «АрселорМиттал Темиртау» проводит тендеры для выбора подрядчиков на монтаж оборудования и ремонт здания. В конце мая ожидается заключение контрактов, и после этого должны начаться работы.

    Реализуется ряд проектов по модернизации тепловых сетей. В областном центре по программе «Нұрлы жол» будет проведена реконструкция тепломагистрали в районе Юго-Западной застройки.

    В этом году в Караганде начинается строительство третьего тепловывода. Средства выделены по Программе развития систем теплоснабжения. Протяжённость магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-3 составит 22 километра. Новая магистраль снимет вопрос дефицита теплоснабжения в новом центре Караганды. Завершение строительно-монтажных работ планируется в 2022 году.

    По программе «Развитие регионов» будет проведена реконструкция тепловых сетей в Жезказгане и Балхаше.

    В Шахане в этом году планируется ввод в строй центральной котельной. Идёт строительство внутриквартальных сетей. Проект профинансирован также по программе «Развитие регионов». Решается вопрос с подключением многоэтажных домов к централизованному теплоснабжению.

    Строительство централизованной котельной продолжается в Сарани.

    «Перед акимами регионов стоит задача качественно и своевременно подготовиться к предстоящей зиме. Нельзя допускать срывов графика. Ход подготовки к отопительному сезону находится на постоянном контроле», – подчеркнул Женис Касымбек.



    Теги:
    Другие государственные органы Карагандинская область Общество ЖКХ
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Токаев и Эрдоган переговорили по телефону
    Сегодня, 18:30
    Настоящее чудо: мальчик в Бельгии победил неизлечимую форму рака
    Сегодня, 18:29
    МИД ведет список тех, кто негативно отзывается о Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!