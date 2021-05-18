Госпрограммы помогают улучшить теплоснабжение в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ход подготовки к отопительному сезону находится на постоянном контроле руководства Карагандинской области. Глава региона Женис Касымбек потребовал учесть уроки минувшей зимы и правильно распределять ресурсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Минувшая зима показала, что есть сбои в работе. Особенно в Октябрьском районе Караганды и Темиртау. Есть большие вопросы в работе ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Проблемы с состоянием теплосетей. Надо своевременно решать эти вопросы, повышать надёжность оборудования и устранять имеющиеся риски», – сказал аким области на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов сообщил, что на восьми теплоэлектростанциях региона запланированы ремонты 26 котлов и 15 турбин. Ремонтная кампания начата в соответствии с графиком.

В Темиртау важным проектом остаётся строительство седьмого котла для расширения мощностей ТЭЦ-2. В настоящее время разработана Дорожная карта. Компания «АрселорМиттал Темиртау» проводит тендеры для выбора подрядчиков на монтаж оборудования и ремонт здания. В конце мая ожидается заключение контрактов, и после этого должны начаться работы.

Реализуется ряд проектов по модернизации тепловых сетей. В областном центре по программе «Нұрлы жол» будет проведена реконструкция тепломагистрали в районе Юго-Западной застройки.

В этом году в Караганде начинается строительство третьего тепловывода. Средства выделены по Программе развития систем теплоснабжения. Протяжённость магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-3 составит 22 километра. Новая магистраль снимет вопрос дефицита теплоснабжения в новом центре Караганды. Завершение строительно-монтажных работ планируется в 2022 году.

По программе «Развитие регионов» будет проведена реконструкция тепловых сетей в Жезказгане и Балхаше.

В Шахане в этом году планируется ввод в строй центральной котельной. Идёт строительство внутриквартальных сетей. Проект профинансирован также по программе «Развитие регионов». Решается вопрос с подключением многоэтажных домов к централизованному теплоснабжению.

Строительство централизованной котельной продолжается в Сарани.

«Перед акимами регионов стоит задача качественно и своевременно подготовиться к предстоящей зиме. Нельзя допускать срывов графика. Ход подготовки к отопительному сезону находится на постоянном контроле», – подчеркнул Женис Касымбек.



