Госпрограмму по поддержке казахов за рубежом разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как на сегодня идет работа по поддержке этнических казахов за рубежом, рассказали в Фонде «Отандастар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил вице-президент Фонда «Отандастар» Магауия Сарбасов, организацией разработана и утверждена Дорожная карта, а также план развития Фонда.

«Согласно плану определены следующие виды деятельности: разработка государственной программы по поддержке казахов за рубежом и добровольного переселения; разработка закона РК о государственной поддержке соотечественников за рубежом; координация работы центра информационной поддержки соотечественников; координация деятельности диалоговых площадок; создание образовательной инфраструктуры по обучению казахскому языку за рубежом», - сказал Магауия Сарбасов в ходе круглого стола «Защита прав человека и этнических меньшинств», прошедшего в Нур-Султане.

По сообщению М. Сарбасова, на сегодняшний день ведется работа по изучению опыта зарубежных стран по поддержке соотечественников и практики их возвращения на историческую Родину, проводятся целевые экспертные исследования.

«По итогам данной работы нами будут выработаны предложения, подготовлены итоговые материалы, которые будут предоставлены в Министерство информации и общественного развития. Будут составлены рекомендации по формированию государственной программы по поддержке казахов за рубежом и добровольного переселения», - отметил вице-президент Фонда.

В свою очередь, в Министерстве информации и общественного развития РК проинформировали, как в стране урегулированы межэтнические отношения.

«Вопросы сохранения межэтнического и межконфессионального согласия всегда были и остаются приоритетными для нашей страны. Через деятельность министерства осуществляется и поддержка этнических средств массовой информации. В Казахстане действуют 52 этнических СМИ, распространяющиеся на 12 языках. Министерством на постоянной основе проводится правовой мониторинг межэтнической сферы. Для этого мы постоянно совершенствуем законодательную и нормативно-правовую базу, регулирующую сферу межэтнических отношений. Так, в 2018 году внесены поправки в закон РК «Об Ассамблее народа Казахстана», в рамках которых введены новые положения, которые касаются этнокультурных объединений Ассамблеи», - сказал директор Департамента развития межэтнических отношений Министерство информации и общественного развития РК Галым Шойкин.

Отметим, по итогам работы круглого стола приняты рекомендации по вопросам взаимодействия на международном уровне с международными правительственными и неправительственными организациями в целях защиты прав этнических казахов, проживающих за рубежом.