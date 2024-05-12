Госпрограмму комплексного развития биотехнологии утвердили в Туркменистане

Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, утвердив Государственную программу комплексного развития биотехнологии в Туркменистане на 2024–2028 годы и План мероприятий по её реализации, сообщает TDH, передает агентство Kazinform со ссылкой на turkmenportal.com.

Документом предписано Академии наук, профильным министерствам и ведомствам обеспечить реализацию указанной Госпрограммы.

Постановление подписано «в целях повышения роли науки в контексте реформирования отраслей национальной экономики, в том числе ускорения разработки инновационных технологий производства экологически чистых энергосберегающих товаров, ориентированных на импортозамещение и экспорт, на базе биологии и биотехнологий, а также научного обоснования формирования в стране мощной биоиндустрии с использованием биотехнологии».