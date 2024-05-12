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    18:50, 11 Май 2024 | GMT +6

    Госпрограмму комплексного развития биотехнологии утвердили в Туркменистане

    туркмения
    Фото: turkmenportal.com.

    Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, утвердив Государственную программу комплексного развития биотехнологии в Туркменистане на 2024–2028 годы и План мероприятий по её реализации, сообщает TDH, передает агентство Kazinform со ссылкой на turkmenportal.com.

    Документом предписано Академии наук, профильным министерствам и ведомствам обеспечить реализацию указанной Госпрограммы.

    Постановление подписано «в целях повышения роли науки в контексте реформирования отраслей национальной экономики, в том числе ускорения разработки инновационных технологий производства экологически чистых энергосберегающих товаров, ориентированных на импортозамещение и экспорт, на базе биологии и биотехнологий, а также научного обоснования формирования в стране мощной биоиндустрии с использованием биотехнологии».

    Теги:
    Технологии Мировые новости Туркменистан
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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