Госпрограммы в действии: как Астана помогает особенным детям и безработным

Одним из первых объектов стал Центр обучения и занятости JOLTAP — проект, реализуемый по поручению Главы государства и являющийся дополнением к действующим мерам в сфере содействия занятости населения. Центр предоставляет гражданам возможность бесплатно освоить новые профессии, получить консультации по мерам господдержки, начать собственное дело или трудоустроиться.

По данным Правительства, с 2023 года обучение в рамках JOLTAP прошли около 13 тыс. человек по 11 рабочим специальностям (в том числе швея, модельер-конструктор, продавец-кассир, электрогазосварщик, бариста и др.) и по 7 направлениям цифровых навыков — от графического дизайна и видеомонтажа до SMM и разработки сайтов.

Фото: акимат Астаны

— В 2025 году планируется обучить дополнительно 5,3 тыс. человек по рабочим профессиям и 2,7 тыс. — по цифровым направлениям. Дополнительно функционирует сервисная платформа «JUMYSTAP», объединяющая соискателей с работодателями. К проекту подключены крупнейшие сетевые компании и предприятия города, — говорится в сообщении Кабмина.

Следующим объектом стал Центр поддержки детей с аутизмом «Асыл Мирас». Особое внимание в ходе визита было уделено вопросам доступности и качества предоставляемых услуг для детей с особыми потребностями и их семей.

В настоящее время в центре проходят коррекционные курсы 130 детей, еще около 950 находятся в листе ожидания. Занятия проводятся по шести направлениям интервенции, включая развитие речевых, социальных, жизненных и обучающих навыков, а также курс ранней помощи для малышей от 0 до 3 лет.

Центр «Асыл Мирас» в Астане открылся в апреле 2023 года при поддержке акимата города. Учреждение оснащено 13 специализированными кабинетами и комфортными зонами ожидания. В штате работают 20 высококвалифицированных педагогов, прошедших международную сертификацию по прикладному анализу поведения (ABA), JASPER (UCLA), МСРР (Денверская модель) и диагностике по системе ADOS-2 — мировому стандарту в выявлении расстройств аутистического спектра (РАС).

Фото: Абай облысы әкімдігі

Центр является частью республиканской программы «Аутизм. Мир один для всех», реализуемой с 2015 года. На сегодняшний день программа охватывает 13 центров в 12 городах страны. За 10 лет ее участниками стали более 25 тыс. детей, свыше 16 тыс. прошли индивидуальные интервенции с зафиксированным двукратным улучшением ключевых навыков.

Также Ермек Кошербаев посетил КГУ «Центр социального обслуживания Жансая», открытый в начале 2022 года. Центр оказывает специальные социальные услуги на дому, а также предоставляет реабилитационную помощь в условиях полустационара.

В столице продолжается системное развитие инклюзивной инфраструктуры. В по данным Правительства, на сегодня в Астане функционируют четыре кабинета психолого-педагогической коррекции, два реабилитационных центра, два центра поддержки детей с аутизмом и другие профильные учреждения. В 95% образовательных организаций созданы условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями.