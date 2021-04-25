Госпрограмма «Еңбек»: с начала года трудоустроено 5,4 тысячи лиц с инвалидностью
Кроме того, в 2021 году будет создано 113 специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью путем субсидирования затрат работодателей на их оснащение. Данные рабочие места создаются на основе международного опыта и предусматривают обеспечение условий для работы людей с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. С 2018 года было создано почти 350 подобных рабочих мест. В текущем году на данное направление выделено 251,8 млн тенге.
Отметим, в 2020 году различные меры поддержки занятости были оказаны более 25,5 тысячам лиц с инвалидностью. Из них почти 1,5 тысячи человек получили микрокредиты и гранты, а 15,4 тысячи были трудоустроены в рамках госпрограммы «Еңбек». Через Дорожную карту занятости работу получили 2,2 тысячи граждан. В рамках правил квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью работодателями в 2020 году было принято на работу 6,4 тысячи человек.