Госпрограмма «Енбек»: Более 400 костанайцев освоят новую профессию в этом году

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Уже в этом году 420 жителей Костанайской области освоят новую специальность благодаря реализации программы «Енбек», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в региональной палате предпринимателей, уже сегодня за парты сели 268 безработных, которые через 3 месяца благодаря реализации госпрограммы «Енбек» станут квалифицированными поварами, слесарями или штукатурами.

«В этом году краткосрочным обучением в нашем регионе по плану будет охвачено 420 человек. Они приступают к занятиям поэтапно. Обучают слушателей учебные центры и колледжи, которые входят в Реестр НПП РК «Атамекен». Государство платит им за каждого обучившегося 46 115 тенге. Если практика проходит на их собственной базе, сумма получается больше», - рассказал начальник отдела развития человеческого капитала Палаты предпринимателей Костанайской области Талгат Саламатов.

Стоит отметить, что обучение осуществляется по заявкам работодателей, гарантирующих трудоустройство, а также по рабочим квалификациям, предусмотренным в перечне наиболее востребованных специальностей.

«Мы обучаем поваров. Это наш первый опыт участия в госпрограмме «Енбек». Группа приступила к занятиям в марте – 17 женщин и один мужчина. Практику они будут проходить на базе гостиничного комплекса «Турист». Нашей задачей является не только подготовка кадров, но и трудоустройство, поэтому я веду переговоры с потенциальными работодателями уже сейчас», - поделилась опытом директор учебного центра «Карьера» Динара Аюпова.

Напомним, участниками госпрограммы, проходящими краткосрочное профессиональное обучение, являются безработные лица, независимо от регистрации в центрах занятости населения, среди которых приоритетное право имеют молодежь категории NEET, члены малообеспеченных и многодетных семей, трудоспособные инвалиды, сокращаемые работники. Продолжительность краткосрочного профессионального обучения составляет не более шести месяцев, исходя из особенностей квалификации и навыков.

Участники госпрограммы, проходящие краткосрочное профессиональное обучение, обеспечиваются государственной поддержкой, включающей стипендию, материальную помощь на проезд, проживание и прохождение медицинского осмотра.