Госпрограмма «Еңбек»: более 24 тысяч молодых казахстанцев открыли свое дело

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Выездное заседание комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по вопросам занятости молодежи состоялось в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне мажилисмены посетили в городе Таразе, Байзакском и Жамбылском районах Жамбылской области несколько объектов малого и среднего бизнеса, которые предоставляют рабочие места молодым людям. Депутаты познакомились с деятельностью молодежных ресурсных центров, а также с достижениями молодых предпринимателей. Об опыте открытия своего дела и трудоустройстве молодежи мажилисменам рассказали на кондитерской фабрике, предприятиях по производству растительного масла, по переработке сушеных яблок, древесины, в парке для детского отдыха.

Плановое выездное заседание комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК под председательством депутата Гульшары Абдыкаликовой проходило в недавно построенном в Таразе историко-этнографическом комплексе «Шахристан», в здании «Рухани жангыру», и было посвящено теме обеспечения занятости молодежи в Казахстане.

Участниками обсуждения стали депутаты Мажилиса Парламента РК, представители молодежи, местных исполнительных органов и неправительственных организаций жамбылского региона, ректоры жамбылских вузов, а также представители министерств труда и социальной защиты населения, информации и общественного развития, журналисты.

«Во всех регионах страны полным ходом реализуется Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек», - рассказал в своем докладе первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Жилкибаев. – Программа направлена на содействие занятости, в том числе и молодежи, на реализацию бизнес-идей, на то, чтобы пройти краткосрочное профессиональное обучение по востребованным специальностям, получить бесплатное техническое и профессиональное образование».

По словам спикера, такие меры позволили открыть собственное дело 24,6 тыс. молодым казахстанцам. Из этого числа 3,3 тыс. взяли микрокредиты, а 21,3 тыс. получили гранты. В Жамбылской области собственным делом обзавелись 3,2 тыс. молодых людей (0,5 тыс. - микрокредиты и 2,7 тыс. - гранты).

«Для содействия занятости в Казахстане 18,2 тыс. человек прошли краткосрочные курсы, из них трудоустроено 12,5 тыс. человек. На подготовку по техническому и профессиональному образованию по республике направлено 23,1 тыс. человек», - отметил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Жилкибаев.

Помимо этого, в рамках выездного заседания комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК говорилось об актуальных вопросах вовлечения в активные формы содействия занятости молодежи, в том числе категории NEET, о проблемах трудоустройства молодых людей.

Подводя итоги заседания, председатель комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Гульшара Абдыкаликова обратила внимание госорганов на дальнейшее усиление мер по вовлечению молодежи в активные формы занятости.

В программе выездного заседания комитета запланировано участие депутатов в форуме молодежи Жамбылской области в формате TED-X, на котором будут подведены итоги Года молодежи, отметили в пресс-службе Мажилиса Парламента РК.