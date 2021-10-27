Госпремию в области науки и техники могут получить разработчики вакцины QazVac

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки подготовило проект указа Президента РК «О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2021 года в области науки и техники имени аль-Фараби», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, Правительство РК постановляет внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан проект Указа Президента Республики Казахстан «О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2021 года в области науки и техники имени аль-Фараби».

В проекте указа говорится о присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2021 года в области науки и техники имени аль-Фараби:

- За работу на тему «Разработка и организация производства нового отечественного оригинального лекарственного препарата «Розеофунгин-АС»:

Саданову Аманкелди Курбановичу - генеральному директору товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии», доктору биологических наук, профессору, академику;

Балгимбаевой Асе Султановне - главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии», кандидату биологических наук;

Березину Владимиру Элеазаровичу - руководителю отдела вирусологии товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии», члену-корреспонденту Национальной академии наук Республики Казахстан, доктору биологических наук, профессору;

Кулмагамбетову Ильясу Райхановичу - главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии», доктору медицинских наук, профессору, академику Национальной академии наук Республики Казахстан;

Треножниковой Людмиле Петровне - главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии», кандидату биологических наук;

Ултанбековой Гульнаре Даулетбаевне - исполняющей обязанности доцента факультета биологии и биотехнологии некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», кандидату биологических наук.

- За цикл работ на тему «Обеспечение биологической безопасности Республики Казахстан: передовые научные технологии и производство»:

Закарья Кунсулу - генеральному директору республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, доктору биологических наук Российской Федерации, профессору, действительному члену Академии естественных наук Республики Казахстан, члену-корреспонденту Российской академии естествознания;

Абдураимову Ергали Оринбасаровичу - заместителю генерального директора по науке и коммерциализации республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, доктору ветеринарных наук Кыргызской Республики, профессору;

Касенову Мархабату Мелисбековичу - заместителю генерального директора по производственной деятельности республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, кандидату ветеринарных наук, профессору;

Кутумбетову Леспеку Бекболатовичу - заведующему лабораторией республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, доктору ветеринарных наук, профессору;

Орынбаеву Мухиту Бармакулы - заведующему лабораторией республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, кандидату ветеринарных наук, профессору, члену-корреспонденту Национальной академии наук Республики Казахстан;

Султанкуловой Куляйсан Турлыбаевне - заведующей лабораторией республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, кандидату биологических наук, профессору;

Хайруллину Берику Мухитовичу - главному научному сотруднику республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, кандидату ветеринарных наук, профессору.

Проект указа находится на публичном обсуждении до 5 ноября 2021 года.

Отметим, «Розеофунгин-АС» - полиеновый противогрибковый антибиотик. Благодаря большому числу сопряженных двойных связей, обладает высокой тропностью к стероловым образованиям клеточной мембраны грибов. Оригинальный противогрибковый препарат разработали в Казахстане.