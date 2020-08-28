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Госпремия имени Абая: определены претенденты, вышедшие в заключительный этап конкурсного отбора

28 Августа 2020 15:58
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Госпремия имени Абая: определены претенденты, вышедшие в заключительный этап конкурсного отбора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь провел заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева в онлайн-формате состоялось первое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2020 года.

Следует отметить, что Указом Главы государства № 292 от 24 марта 2020 года Государственная премия Республики Казахстан в области литературы и искусства была переименована в Государственную премию Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая.

Один раз в два года, а также в годы проведения юбилеев великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы присуждаются две государственные премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая.

На заседании комиссии рассмотрено 39 работ в области литературы, кино, музыки, театра, архитектуры и изобразительного искусства, выдвинутые на соискание указанной Государственной премии.

По результатам тайного голосования комиссией определены претенденты, вышедшие в заключительный этап конкурсного отбора.


Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.



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#Культура   #Акорда   #Абай  
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