Госпошлины в судах: Конституционный суд РК проверил законность ряда норм Налогового кодекса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Конституционный Суд Республики Казахстан считает, что отсутствие инструментов, обеспечивающих доступ к правосудию граждан, оказавшихся в затруднительном имущественном положении, препятствует реализации их конституционного права на судебную защиту в полной мере, передает МИА «Казинформ».

22 февраля текущего года Конституционным Судом принято Нормативное постановление по итогам рассмотрения обращения гражданина Досмагамбетова Е. Н. о рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан подпункта 1) пункта 1 и пункта 2 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

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