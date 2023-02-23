Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Госпошлины в судах: Конституционный суд РК проверил законность ряда норм Налогового кодекса

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
23 Февраля 2023, 09:17
Госпошлины в судах: Конституционный суд РК проверил законность ряда норм Налогового кодекса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Конституционный Суд Республики Казахстан считает, что отсутствие инструментов, обеспечивающих доступ к правосудию граждан, оказавшихся в затруднительном имущественном положении, препятствует реализации их конституционного права на судебную защиту в полной мере, передает МИА «Казинформ».

22 февраля текущего года Конституционным Судом принято Нормативное постановление по итогам рассмотрения обращения гражданина Досмагамбетова Е. Н. о рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан подпункта 1) пункта 1 и пункта 2 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.


Права человека   Налоги   Конституционный суд  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
Елена Рыбакина рекордно поднялась в рейтинге WTA
Елена Рыбакина рекордно поднялась в рейтинге WTA
Пожизненно лишенного прав водителя пьяным задержали в Кокшетау
Пожизненно лишенного прав водителя пьяным задержали в Кокшетау
Бойцам «Жасыл ел» увеличили зарплату в Карагандинской области
Бойцам «Жасыл ел» увеличили зарплату в Карагандинской области
Начался прием заявлений по программе «Алматы жастары»
Начался прием заявлений по программе «Алматы жастары»