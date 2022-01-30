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Господин тюргешский каган – история таразского монетного двора

30 Января 2022 11:00
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Господин тюргешский каган – история таразского монетного двора

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Одна из самых богатых и бесценных нумизматических коллекций Казахстана, собранная на территории регионе из археологических находок, находится в Жамбылской области. Об этом – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

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По денежным знакам можно проследить историю страны. По монетам, собранным в ходе археологических раскопок древних объектов, найденных порою буквально под ногами - и находящимся сегодня в музеях и хранилищах, можно читать историю края, историю страны. По денежным знакам можно проследить политическую историю государства, ведь на них запечатлены имена и титулы ханов с периодами их правления.

Тараз – средневековая столица одного из уделов династии правителей Караханидов. У города более чем двухтысячелетняя история, и за это время он неоднократно переживал взлеты и падения, войны и мирное благоденствие, мощный расцвет и упадок, запустение, создание и распад государственных образований.

Именно эту землю, в междуречье Шу и Таласа, называют кладезем исторических событий. Здесь возник центр развития этногенеза казахов и началась история Казахского ханства, провозглашенного в XV веке ханами Кереем и Жанибеком в урочище Жайсан, ныне это Шуский район Жамбылской области.

К VII веку Тараз уже становится крупным городом, играющим важную роль на Великом Шелковом пути. В IХ - Х веках подъему экономики и культуры способствовало удачное географическое местоположение – на пересечении торговых путей, в центре плодородной долины с развитым сельским хозяйством, ремеслами, золотыми и серебряными рудниками в горах Таласского Алатау. А наибольшего расцвета Тараз достигает в Х - ХI веках после завоевания Семиречья, Средней Азии Караханидами, которые выбирают Тараз столицей одного из удельных владений династии.

Это был благодатный период, когда стабилизировалась торговля между странами Центральной Азии и Византией. Есть летописные свидетельства, что византийские правители в своих далеко идущих геополитических планах направляли тогда в Тараз послов для установления союзных отношений с тюрками. Есть и вещественные следы торговли с Византией - византийские золотые монеты, найденные на раскопках в Таразе.

В средние века город поместил на своем гербе изображение Барса с поднятой лапой – символ власти и могущества. Такой знак мог взять для своего герба не каждый город, а только тот, кто соответствовал этому статусу. И Тараз был действительно богат и властен, собирая крупную дань с проходящих торговых караванов, развивая ремесла, культуру, искусства.

Но в XIII веке, после того как город подвергся нашествию полчищ Чингизидов, Тараз был сожжен и разорен. Город теряет былое могущество, погрузившись на многие столетия в запустение.

И только в начале XIX века город возрождается под новым именем Аулие-Ата, когда люди начали селиться близ находившейся здесь могилы легендарного хана Карахана из династии Караханидов, прозванного «Аулие-Ата». Сегодня это излюбленное паломниками сакральное место в центре нынешнего города Тараза.

В 2006 году буквально рядом с мавзолеем Карахана археологи раскопали самую древнюю на территории Казахстана мечеть. Специалисты института археологии имени А. Маргулана в ходе раскопок обнаружили фундамент древнего храма. Основываясь на найденных фрагментах с христианской символикой, пришли к выводу, что в VI - VII веках это был несторианский или манихейский храм. Не позднее X века, времени раннего периода ислама в Казахстане, на древнем фундаменте появилось мусульманское культовое сооружение. Подтвердили гипотезу историков летописи, в которых основание таразской мечети упоминается в связи с военным походом на Тараз в 893 году саманидского правителя Исмаила ибн Ахмеда. Завоевав город, он обратил жителей в ислам и повелел перестроить древнюю соборную церковь в мечеть.

Из этого сакрального центра и началось возрождение древнего города.

МУЗЕЙНЫЕ СОКРОВИЩА

В музеях региона немало ценных исторических экспонатов, а нумизматическая коллекция насчитывает несколько тысяч уникальных экземпляров.

Жамбылский областной историко-краеведческий музей можно отнести к числу лучших музеев страны, в 2021 году он отметил 90 лет со дня своего создания. В его залах и запасниках хранятся десятки тысяч ценных экспонатов, рассказывающих об истории древнего и современного Тараза - города развитой индустрии, науки, культуры.

По информации научного сотрудника областного историко-краеведческого музея Лауры Байтурсыновой, нумизматический фонд самого музея и его районных филиалов насчитывает более четырех тысяч предметов, включая медали и знаки отличия. Ежегодно коллекция пополняется новыми артефактами. В коллекции представлены медные и серебряные монеты, на которых указаны имена правителей того времени. На лицевой стороне, как правило, изображали бюсты, различные знаки, чеканили надписи и титулы правителей, нередко выбивалась тамга в виде стилизованного лука. Представлены в коллекции и деньги династии Караханидов, обнаруженные во время археологических исследований на территории древнего Тараза. Вначале, в благоприятные времена, правители чеканили золотые динары и серебряные дирхемы, иногда в серебряные дирхемы добавляли даже золото. Но позднее в оборот выпустили так называемые «субэратные», или «черные», дирхемы, сделанные из меди и только покрытые тонким слоем серебра в целях экономии. По составу металла монеты уже можно делать выводы об экономическом развитии государства на определенном историческом этапе. Экономить на серебре стали вынужденно, поскольку серебряные рудники в верховьях реки Талас начали истощаться, поэтому Караханиды перешли на выпуск медных монет – так называемых, фельсов.

В коллекции музея есть тюркские монеты VIII века – круглые с квадратными отверстиями в середине и надписями вокруг на арабском языке, есть самаркандские монеты XII – XVI веков с узорчатыми надписями. Что касается более современных денег, то можно выделить монеты и банкноты царской России XIX – XX веков и эпохи СССР, а также независимого Казахстана.

В фондах Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза», созданного в 1998 году в целях сохранения и популяризации исторического достояния, хранится более 1 200 монет и фрагментов, представляющих уникальный нумизматический материал, рассказывающий об истории развития политических, товарно-денежных и культурных связей в среднеазиатском регионе.

По словам директора РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза» Нурлана Быкыбаева, сегодня в ведении музея-заповедника находятся 30 памятников республиканского значения, возведенные в разные исторические периоды в Таразе и на территории Жамбылской области. В хранилищах дирекции находятся тысячи экспонатов, представляющих большую музейную ценность, уникальные археологические находки периода расцвета древнего Тараза. Всё это историческое богатство выставляется на областном и республиканском уровне, сотрудники музея-заповедника постоянно организуют выставки, экскурсии, выездные экспозиции.

Пожалуй, самый значительный и перспективный объект дирекции «Памятники древнего Тараза» - это исторический памятник республиканского значения археологический парк «Древний Тараз», открытый в 2015 году в дни празднования в Таразе 550-летия Казахского ханства.


В 2012 году на территории бывшего Центрального рынка Тараза начались археологические раскопки древнего городища. Здесь археологами уже вскрыты культурные слои VII – IX веков - времени, когда на этой территории располагались Тюркский, Тюргешский и Карлукский каганаты. Наиболее исследованным считается пласт эпохи Караханидов XI – XII века, период расцвета Тараза как экономического, политического и культурного центра южного региона и важного звена на Великом Шелковом пути. Археологический материал, полученный в результате раскопок городища Тараз, составляет основную археологическую фондовую коллекцию музея-заповедника - более четырех тысяч единиц хранения.

В средневековом Таразе жили искусные мастера-ремесленники, изготавливавшие великолепные изделия из керамики, металла, стекла, кости. Купцы привозили разнообразные товары из стран Запада и Востока. Археологи обнаружили, помимо ценных артефактов VI - XII веков, средневековую цитадель, мечеть VIII - IX века, медресе и алтарь зороастрийцев. Были найдены сотни тысяч керамических фрагментов кумганов, кружек, горшков, хумы, поливная керамика с арабской вязью и стилизованными орнаментами, разнообразные светильники «чераги». В Таразе существовало высокоразвитое производство гончарных изделий, что обусловлено наличием здесь весьма ценных глинистых почв. Примечательны в музейной коллекции археологических находок изделия из золота, стекла, металла, а также сфероконусы — маленькие сосудики для хранения жидкостей, масел, благовоний, лекарств. Керамическую, покрытую глазурью статуэтку «лошадка» специалисты санкт-петербургского Эрмитажа, участвовавшие в раскопках, признали вещью «эрмитажеского» уровня. Уникальной находкой стала изящная бронзовая чернильница, видимо, принадлежавшая состоятельному человеку.

В 2014 году на шахристане археологи нашли крепостную стену 11 метров толщиной. По законам фортификации соотношение толщины стен и высоты сооружения должно быть один к трем. Значит, высота стен, окружавших древний Тараз, могла достигать 30-ти метров. В процессе раскопок обнаружилось, что через средневековый Тараз протекало одно из ответвлений русла реки Талас, его набережная очень аккуратно была выложена камнем. Наличие двух уровней реки Талас с разницей в полтора метра объясняется возможной природной катастрофой в средние века.

На раскопках древнего городища Тараз найдены сотни монет тюргешской эпохи и периода Кокандского ханства. Значительная часть коллекции датируется XI - XII веками, это период власти Караханидов. Многие экземпляры имеют обозначение монетного двора знаками арабского письма «Тараз».

Уникальной находкой стал золотой клад - «кувшинчик с золотом», обнаруженный в 2015 году на территории раскопок древнего городища на глубине 2,5 метра. В небольшом кувшинчике хранились золотые и серебряные украшения эпохи Караханидов - 97 драгоценных предметов, в основном, небольшие женские украшения, серьги, подвески, золотые «чешуйки», какими украшают женские камзолы, заготовки-слитки, а также массивные браслеты. Два золотых и шесть серебряных браслетов, украшенных драгоценными камнями. Это ценнейшая по исторической значимости археологическая находка.

Есть в коллекции заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» и редчайшие монеты. Так, в 2016 году в фонды заповедника-музея с археологического раскопа городища поступила золотая монета, являющаяся псевдосолидом согдийской чеканки VIII века. Отдельно следует отметить собрание китайских, кокандских и российских монет XIX – начала XX века. Эти монеты появляются в поздних слоях Тараза, когда город после долгого перерыва возрождается под названием Аулие-Ата и вновь играет важную торгово-экономическую роль в регионе.

Наиболее интересные археологические находки на городище Тараз представлены в экспозиции специально построенного музея, в котором собраны экспонаты, найденные во время археологических работ. Сегодня на 20-ти гектарах археологического парка «Древний Тараз» разместились смотровая башня, этнокультурный центр с Домом дружбы и конгресс-холлом, стела «Тараз саздары», сквер «Мынбулак», а также здание музея.

Начавшиеся десять лет назад раскопки древнего городища дали уникальные артефакты двухтысячелетней истории края. Археологические раскопки в этом году планируют продолжить, поэтому можно ожидать новых интересных открытий истории древнего города.

ДЕНЬГИ – ПОД НОГАМИ!

Жамбылская земля буквально дышит историей. Старинные монеты находят археологи на раскопках многих исторических объектов и простые жители … у себя под ногами.

Так, на окраине Тараза в 2012 году шли археологические раскопки древнего кургана Торткуль. Специалисты Института археологии имени А. Маргулана во главе с его руководителем Карлом Байпаковым на площади в 80 квадратных метров нашли не только остатки древнего караван-сарая, включавшего в себя гостиницы, бани и всю инфраструктуру. Самой уникальной находкой, по мнению археологов, стали найденные здесь монеты. Именно по обнаруженным монетам это сооружение и датировали VI - VII веками нашей эры.

Подобных караван-сараев в Таразе обнаружено около двадцати, ведь город некогда служил важным звеном Великого Шелкового пути, и здесь, кроме развитых искусств и ремесел, находилась также своеобразная перевалочная база купцов, направлявшихся в Китай и Индию. В таразских караван-сараях останавливались также путешествовавшие ученые и мастера-ремесленники, обогащавшие культуру края. Тараз не зря называли «городом купцов», «городом торговли» - здесь был многонациональный котел, в котором находились представители различных стран Азии и Европы, проникавшие сюда по караванным путям.

Нередки в Жамбылской области и археологические сенсации. Так, летом 2021 года в Байзакском районе, в чистом поле, совершенно случайно житель Тараза Рафаэль Искандеров вышел из заглохшей машины, присмотрелся к чему-то, блеснувшему на пашне, – и нашел клад в полкилограмма древних серебряных монет.

Специалисты-историки сразу заявили - клад уникален тем, что подобные монеты эпохи Саманидов и в таком объёме встречаются впервые на территории Жамбылской области, а также в Казахстане.

По словам заместителя директора по научной части Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Галия Алимжановой, в фондах музея есть тюргешские монеты, караханидские, китайской империи Тан, но «куфические» монеты эпохи Саманидов появились впервые.

«Обнаружен клад в окрестностях средневекового городища Нижний Барысхан, который является одним из объектов дирекции «Памятники древнего Тараза». Саманидские дирхемы, а этот клад содержит именно такие монеты, датируемые десятым веком, имели достаточно широкое хождение в средневековой торговле, были показателем социального статуса и финансового благополучия. К этому времени уже сильно было влияние ислама, ведь каноны веры запрещают изображения живых существ. Поэтому на таких монетах обозначали только год, место чеканки, а позднее и имя правителя, а также благопожелательные суры из Корана», - говорит собеседник.

Нахождение этого клада говорит в пользу того, что велась интенсивная торговля с Саманидским государством, и Тараз активно развивал торговые отношения с другими среднеазиатскими странами того времени.

МОНЕТНЫЙ ДВОР ТАРАЗА

Каждый сколь-нибудь выдающийся правитель средневековья считал престижным открыть свой монетный двор. Но не каждый правитель, не каждый город мог себе это позволить. Подобное есть и в наше время - не всякая страна может позволить себе Гознак. Это зависит от экономического потенциала, от уровня торговли, от международной значимости.

Так вот в средневековом Таразе был свой монетный двор, и печатались деньги от лица таразских правителей. Способствовало этому и то обстоятельство, что Тараз долгое время, на протяжении нескольких веков, оставался центром цветной металлургии. Здесь добывали очень много серебра, добывали золото. Древние серебряные рудники имеются возле дворцового комплекса Акыр-тас, в горах Кордайского района, в окрестностях Тараза. Золото намывали в горных речках в верховьях Таласского Алатау.

Выдающийся казахстанский археолог Карл Байпаков в своей обширной монографии «Великий Шелковый путь (на территории Казахстана)» утверждает, что уже к XIII веку на территории Центральной Азии действовало более 15 монетных дворов. Среди монетных дворов называется и столичный центр тюргешей, а затем карлуков и Караханидов - Тараз.

По данным историков, в VII – VIII веках в регионе, в основном, в хождении были привозные монеты китайской династии Тан – бронзовые, с квадратным отверстием в центре и четырьмя иероглифами, которые переводятся как «ходячая монета». Похожие монеты, но без указания места изготовления, были найдены во множестве на раскопках древнего Тараза. Как утверждают историки, в те времена ощущался дефицит таких монет, поэтому сообразительные тюргешские правители наладили их собственное производство.

Вначале монеты чеканились в Суябе. Этот раннесредневековый город Чуйской долины, находившийся на территории нынешнего Кыргызстана, не так далеко от Тараза, возник на Великом Шёлковом пути в V - VI веках как одно из самых восточных поселений согдийских купцов, плативших дань кагану тюрков. С выделением Западно-тюркского каганата Суяб становится его столицей. Тюрки обеспечивали безопасность государства, а согдийцы - экономическое благосостояние. А после захвата города в 748 году китайцами, производство монет быстро наладили в Таразе, где монетный двор функционировал до XIII века, вплоть до времени правления династии Караханидов, когда Тараз, как и прежде, оставался важным торговым и политическим центром.

Найденные на раскопках Тараза тюргешские монеты с характерной легендой (надписью на аверсе) «Господин тюргешский каган» и тамгой на оборотной стороне, отличаются от подобных монет из других регионов руническими знаками и согдийской надписью «pny».

Благодаря тому обстоятельству, что монетный двор Тараза выпускал деньги от имени верховных правителей, сегодня мы можем с уверенностью назвать их имена и время правления. Например, в 1004 - 1005 годы выпущены монеты правившего тогда Илека Насыра, в 1006 - 1007 годы - Ахмад ибн Али. В период 1024 - 1025 годов должность правителя принял Арслан-хан, в 1026 - 1027 годы - Кадыр-хан Юсуф. В 1039 - 1053 годы в Таразе чеканились монеты Яган-тегина, при котором Тараз превратился в крупный торговый центр. Имена многих правителей сохранились не только в летописях, но и в надписях на монетах.

ПАМЯТНИК ТЕНГЕ В ТАРАЗЕ

Сегодня Тараз — областной центр Жамбылской области с почти полумиллионным населением, крупный индустриальный и культурный центр южного Казахстана. Именно из Тараза в 1993 году во все регионы Казахстана разошлась национальная валюта тенге.

Известно, что Казахстан последним из всех постсоветских республик отказался от советского рубля как платежного средств. В качестве национальной денежной единицы осенью 1993 года вошла в оборот национальная валюта. Первые деньги суверенного Казахстана были отпечатаны в Великобритании. И мало кто знает, что национальная валюта независимого Казахстана в обстановке строжайшей секретности отправлялась прямыми рейсами из Великобритании в Тараз (тогда еще Джамбул). Валюта была помещена в подземное хранилище Жамбылского филиала Нацбанка, одно из лучших хранилищ во всей Средней Азии, а также в подземные убежища в отдаленном и пустынном Мойынкумском районе Жамбылской области. Именно из Жамбылской области тенге отправляли во все регионы страны.


В 2013 году, в честь 20-летнего юбилея тенге, в Таразе открыли памятную стелу, посвященную вводу национальной валюты в Казахстане.

Удивительным образом в Таразе переплетается история и современность.


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#Жамбылская область   #История Казахстана  
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Автор:

Галина Скрипник

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