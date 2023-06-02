Господин Ногаев, где вода?: акимат отреагировал на обращение жильцов и решил проблему с водой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев рассказал, как налаживает обратную связь с населением и как решается вопрос с обеспечением питьевой водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пресс-конференции в СЦК акима Мангистауской области спросили, видел ли он плакаты, вывешенные жителями Актау. Судя по публикациям в СМИ и соцсетях, речь идет о плакате «Г-н Ногаев, где вода?»

«Во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева нами налажена, считаю, в достаточной степени эффективная обратная связь с населением. Эти мероприятия проводятся в целях расширения и дальнейшего развития гражданского общества. В частности, помимо коммуникационных связей, которые имеются в каждом акимате, госоргане, нами в Актау был создан телеграмм-чат областного акимата. Туда ежедневно поступают десятки вопросов, связанные как с обеспечением или улучшением коммунальных услуг, так и другие вопросы, которые затрагивают интересы населения. В этой связи моими коллегами, представителями коммунальных предприятий принимаются своевременные меры. Мы знаем, на какие моменты надо обращать внимание, знаем свои болевые точки. В этой связи принимаются своевременные меры», - прокомментировал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Что касается конкретного случая с вывеской плаката жильцами одной из многоэтажек, Нурлан Ногаев объяснил, что в том доме был поврежден подающий воду насос.

«Работниками коммунальных предприятий дефект был устранен, и система подачи воды возобновлена. Все наши усилия направлены на улучшение качества оказываемых коммунальных услуг. Мы получаем очень много вопросов ежедневно и своевременно реагируем. Мы двигаемся в направлении создания целой системы, чтобы предотвратить подобные рода мероприятия», - добавил он.