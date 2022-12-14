Господдержку получили около 20 тысяч семей в РК

14 Декабря 2022, 14:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов на конференции «Цифровая перезагрузка для людей и планеты» сообщил, что с января в стране планируется широкое внедрение цифровой карты семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы разработали и запустили в пилотном режиме цифровую карту семьи, где на основе смартдокументов формируется личная карта каждой семьи. Оценивается по пяти критериям: экономическое положение семьи, жилищные условия, здоровье, образование и социальное положение. На основании этих критериев формируется портрет семьи по пяти направлениям: благоприятное, удовлетворительное, неблагоприятное, кризисное и экстренное», – сказал Ербол Оспанов.

По его словам, система будет автоматически определять, какая помощь со стороны государства предусмотрена для семьи, находящейся в кризисном или в экстренном состоянии.

Ербол Оспанов отметил, что этот проект реализуется совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, и Программой развития ООН.

Как сообщил вице-министр, внедрение цифровой карты семьи началось в сентябре текущего года. На сегодняшний день государственную поддержку получили около 20 тысяч семей. Благодаря запуску этого сервиса стало ясно, что многие граждане не знают о том, какие существуют меры государственной помощи и поддержки. С января в стране планируется широкое внедрение цифровой карты семьи.

Ранее сообщалось, что в рамках развития государственной платформы Smart Data Ukimet для проактивного назначения мер социальной поддержки разработана информационная система «Цифровая карта семьи».

Фото: ortcom.kz







