Господдержку получат те, кто потерял единственное жилье – глава Минпрома

- Если дача находится в зоне постоянного подтопления, и человек претендует на меры государственной поддержки, то мы предполагаем, что этот участок, на котором находится тот дом, в случае, если человек по итогам получения государственной поддержки получил другое жилье, оно должно будет изыматься в государственный фонд, и на этих участках мы ничего не должны строить больше в следующий раз. Буквально несколько дней назад был репортаж, когда человек попал в зону потопления в 2022 году, получил компенсацию, и теперь ищет ту же самую компенсацию в 2024 году, - привел пример Канат Шарлапаев на брифинге в Правительстве.

Он подчеркнул, что некоторые люди сами сделали выбор жить в зоне потопления или построили там дачу.

- И если при этом у них еще есть квартира в городе, то, наверное, всё-таки вот здесь это не совсем справедливо по отношению к тем людям, которые действительно потеряли свои жилища. Я сам лично был в Кобде, где смыло около 100 домов. И вот когда мы говорим про человека, у которого была дача и квартира в городе, ну я предлагаю, что давайте смотреть на это с точки зрения справедливости, - отметил министр.

- Поэтому ещё раз повторяю, если временное сооружение дачи для кого-то является единственным жильем, то меры господдержки будут. Но если это жилье действительно для летнего, временного проживания, и у человека при этом есть квартира в городе, например, то в таком случае, я считаю, что у нас есть более, наверное, важное направление, на которое мы могли бы сейчас направить государственную поддержку, - добавил К. Шарлапаев.