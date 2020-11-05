Господдержку почти на 21 млрд тенге получили предприятия малого и среднего бизнеса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за девять месяцев 139 проектов малого и среднего бизнеса получили господдержку в виде субсидий на общую сумму около 21 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе областного филиала Фонда поддержки предпринимательства «Даму» рассказали, что из общего числа проектов 14 воспользовались механизмом кредитования программы «Экономика простых вещей».

«По инструменту «гарантирование займов» поддержаны 107 проектов на общую сумму 7,5 млрд тенге. В рамках инструментов субсидирования и гарантирования наибольшее количество проектов поддержано в Петропавловске и Кызылжарском районе», - отметили в пресс-службе.

В качестве примера успешного использования господдержки можно привести компанию «АгроПрофи», обеспечивающую теплом объекты райцентров Сергеевка и Булаево. Предприятие планирует реализовать проект по подключению четырех общеобразовательных школ Петропавловска к отоплению на биомассе. В 2021 году намерены установить специальные котлы в котельных района Шал акына и Жамбылского.

Стоматология «ЮДИдент» получила субсидирование процентной ставки кредита на приобретение оборудования «Цифровая лаборатория» на сумму 29,3 млн тенге. Оно позволит быстро изготавливать протезы.

В пресс-службе филиала фонда добавили, что наибольшее количество проектов, воспользовавшихся господдержкой, приходится на отрасль оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов, транспорта и складирования, обрабатывающей промышленности.



