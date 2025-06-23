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    10:42, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Господдержку намерены распределять по-новому в Казахстане

    Минтруда тестирует модель распределения мер государственной поддержки через Единую цифровую платформу, передает агентство Kazinform.

    госуслуги
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Минтруда Казахстана тестирует новую модель предоставления господдержки в соцзащите, образовании, культуре и спорте. Для этого используется Единая цифровая платформа (ЕЦП). Это поможет сделать получение госуслуг удобнее, прозрачнее и исключить коррупционные риски.

    Пилотный проект реализуется в Карагандинской области и Шымкенте. В 36 учреждениях (центры поддержки семей, спортивные и специальные школы, дома ребенка и т. д.) процессы работы переведены в цифру и собраны в общую базу данных.

    Для мониторинга помощи используется мобильное приложение. С его помощью специалисты из разных госорганов работают в мобильных группах для раннего выявления проблем и оказания помощи семьям в трудной ситуации.

    Всего в пилоте рассмотрено 2,1 тыс. обращений за поддержкой, около 400 из которых находятся в работе, остальные уже обработаны. Система обеспечивает учет и контроль всех случаев, чтобы помощь была максимально полной и адресной.

    Проект также предусматривает перевод в цифру 11 госуслуг в сферах образования, соцзащиты, жилищных отношений и спорта. Его реализуют шесть государственных органов для повышения эффективности и удобства.

    Инновацией стала скоринговая модель оценки семей, делящая их на 6 категорий — от крайне нуждающихся до состоятельных. Так ресурсы направляют тем, кому они действительно необходимы, и не выделяют помощь семьям из самой обеспеченной категории.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Господдержка
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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