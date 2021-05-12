Господдержка через холдинг «Байтерек»: Казахстанский производитель труб в 2 раза увеличит объемы производства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря активной работе холдинга «Байтерек» тысячи казахстанских производителей получили государственную поддержку для развития в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025». Одной из таких компаний стало ТОО «КазПластТрейд», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предприятие работает с 2009 года и выпускает полиэтиленовые трубы в широком ассортименте, применяемые в строительстве водопровода, газопровода, канализации и других сферах. Оно обеспечивает работой около 50 человек.

«В строгом соответствии с техническими требованиями применяем данную продукцию. Наша продукция используется на территории Казахстана, спрос на нее очень большой», - сообщила директор компании Махаббат Койбагарова.

По ее словам, для расширения своей деятельности, компания обратилась в Фонд развития предпринимательства «Даму» - в дочернюю организацию холдинга «Байтерек». Как пояснила Махаббат Койбагарова, именно «благодаря этой поддержке, компания получила возможность выйти на качественно новый уровень производительности».

«С помощью Фонда «Даму» мы получили субсидированную кредитную линию для увеличения производственных мощностей. Данная мера позволит нам в два раза увеличить объемы производства труб и увеличить количество рабочих мест, так как наша продукция высокого качества и очень конкурентоспособна. Мы хотим уменьшить долю иностранных поставщиков и производителей в нашем сегменте, а также призываем все компании поддержать отечественное производство», - подчеркнула представитель отечественного бизнеса.

По мнению предпринимателя, основное преимущество программы заключается в том, что субъекты бизнеса могут воспользоваться средствами по сниженной банковской ставке, и в кризис иметь возможность продолжать свою работу.

Отметим, холдинг «Байтерек» реализует программу «Дорожная карта бизнеса-2025» через свою дочернюю компанию Фонд «Даму». В холдинге сообщили, что востребованность ДКБ-2025 по итогам прошлого года возросла в три раза. Если по итогам 2019 года было оказано поддержки 4 128 проектам на общую сумму кредита 229,8 млрд тенге, то по итогам 2020 года эти цифра составила 12 590 проекта и 626,3 млрд тенге соответственно. Это один из показателей эффективности программы.

Предприниматели по этой программе оплачивают кредиты по ставке 6% годовых, так как остальную часть ставки банка субсидирует государство. Если начинающий предприниматель, работает на рынке менее 3 лет, и у него не хватает залогового обеспечения, то он должен предоставить 15% от размера залогового обеспечения, так как остальное гарантирует Фонд «Даму».