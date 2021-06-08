Господдержка через Фонд «Даму» помогает нам начинать и расширять бизнес – предприниматель Аманбай Ерхат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инструменты государственной поддержки, используемые в работе Фонда «Даму», позволяют предпринимателям успешно начинать бизнес, расширять производство и повышать рентабельность своих предприятий. Так считает предприниматель из Кызылординской области Аманбай Ерхатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше предприятие занимается переработкой рыбной продукции высшего сорта, в соответствии с международными стандартами качества и ее реализацией. В частности, мы получили сертификат соответствия по стандарту ИСО 900-2001, нам присвоен Еврономер KZ№ 02/G2-0173/E. Продаем рыбную продукцию в Российскую Федерацию и в Данию. Поскольку наша продукция не относится к ценным видам рыб – это филе судака, – на экспорт нет никаких ограничений. У нас работает 50 человек, непосредственно на переработке рыбы в цехе по филетированию рыбы, приемном цехе. Производительность у нас составляет 50 тонн рыбного сырья в сутки. Производственная база находится в Аральском районе. Общая вместимость камер хранения товара 200 тонн, срок хранения до 6 месяцев. Закуп сырья осуществляем у связанной с нами компании и у других поставщиков. Поддержкой Фонда «Даму» пользуемся с 2015 года, в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020», – сказал А. Ерхатов.

По словам предпринимателя, первый заем, полученный с поддержкой Фонда «Даму», был в размере 128,5 млн тенге, с гарантированием на сумму 51 млн тенге. В дальнейшем по ДКБ-2020 получили еще два кредите на 60 млн тенге и 30 млн тенге, с субсидированием процентной ставки и гарантированием. В 2020 году получили кредит на сумму 31 млн тенге в рамках механизма кредитования приоритетных проектов, с субсидированием процентной ставки. В текущем году предприятие получило кредит на 70 млн тенге, уже в рамках новой «Дорожной карты бизнеса-2025», с субсидированием процентной ставки и гарантированием. Кредиты брали с целью, как приобретения оборудования для производственной деятельности, так и для пополнения оборотных средств.

По мнению А. Ерхатова, инструменты государственной поддержки, используемые в работе Фонда «Даму», позволяют предпринимателям успешно начинать бизнес, расширять производство и повышать рентабельность своих предприятий.