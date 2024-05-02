Госпитализированы восемь пострадавших демонстрантов в Тбилиси

Минздрав Грузии сообщил о госпитализации восьми пострадавших участников акции против закона об иноагентах у парламента в Тбилиси, передает агентство Kazinform со ссылкой на NGnewsgeorgia.

— У пострадавших отмечаются повреждения разного типа, в том числе ранения лица, головы и разных частей тела, а также интоксикация и осложнения дыхательных путей, — сказано в сообщении ведомства.

Один из пострадавших уже выписан. Семь человек остаются под наблюдением медиков. По данным Минздрава, их состояние удовлетворительное.

У парламента дежурят 20 бригад скорой. На месте помощь оказали десяткам демонстрантов, а также одному сотруднику МВД. Чаще всего у пострадавших отмечались головные боли и жжение в глазах.

Тысячи человек собрались вечером 1 мая у парламента Грузии, требуя отозвать закон. Спецназ задействовал водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов у служебных входов в здание. Сообщалось также о фактах использования резиновых пуль. Хотя СМИ показывали кадры пострадавших от них, в МВД Грузии отрицают использование.