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    12:55, 02 Май 2024 | GMT +6

    Госпитализированы восемь пострадавших демонстрантов в Тбилиси

    Больница, врачи, медицина
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Минздрав Грузии сообщил о госпитализации восьми пострадавших участников акции против закона об иноагентах у парламента в Тбилиси, передает агентство Kazinform со ссылкой на NGnewsgeorgia.

    — У пострадавших отмечаются повреждения разного типа, в том числе ранения лица, головы и разных частей тела, а также интоксикация и осложнения дыхательных путей, — сказано в сообщении ведомства.

    Один из пострадавших уже выписан. Семь человек остаются под наблюдением медиков. По данным Минздрава, их состояние удовлетворительное.

    У парламента дежурят 20 бригад скорой. На месте помощь оказали десяткам демонстрантов, а также одному сотруднику МВД. Чаще всего у пострадавших отмечались головные боли и жжение в глазах.

    Тысячи человек собрались вечером 1 мая у парламента Грузии, требуя отозвать закон. Спецназ задействовал водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов у служебных входов в здание. Сообщалось также о фактах использования резиновых пуль. Хотя СМИ показывали кадры пострадавших от них, в МВД Грузии отрицают использование.

    Теги:
    Закон и право Законопроекты Грузия Больница Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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