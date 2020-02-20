Госпитализацию семьи с подозрением на коронавирус прокомментировали врачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске врачи прокомментировали ситуацию с госпитализацией четырех человек с подозрением на коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Семья из четырех человек, родители и двое детей, 6 и 8 лет, отдыхали две недели в Таиланде. В Новосибирск они прибыли 11 февраля.

«Приехали в Петропавловск без температуры. Каких-либо клинических проявлений вирусных заболеваний у них не было. Через пять дней появились катаральные явления. Известно, что накануне родители были в контакте с человеком, у которого был насморк, кашель, повышенная температура. На следующий день сначала у детей, потом у родителей появились такие симптомы. Через три дня они обратились к участковому врачу. На следующий день состояние не улучшилось. Врач поликлиники принял решение о госпитализации в инфекционное отделение», - рассказа главный врач детской областной больницы Олег Завьялов.

Специальные костюмы медработников, в которой они приехали к пациентам, О. Завьялов объяснил тем, что в медорганизациях сейчас алгоритм оказания помощи при подозрении на коронавирусную инфекцию изменился. Он распространяется на прибывших не только из Китая, но и из тех стран, где были выявлены заболевшие. Таиланд входит в это число.

«Согласно рекомендациям и алгоритму действий, «скорая помощь» сделала все правильно. Это применение специальных средств как по отношению к медработникам, так и по отношению к лицам, у которых подозревается коронавирус. Из «скорой помощи» в детское отделение поступила информация, что доставляются пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию. Дальнейшие мероприятия были развернуты и в детской инфекционной больнице. Вся бригада врачей и медперсонала была одета в соответствующую форму. Пациентов доставили через отдельный вход», - рассказал О. Завьялов.

Как только семью доставили в больницу, сразу взяли материал для лабораторного исследования. Поздним вечером коронавирусную инфекцию исключили. Утром врачи получили информацию о том, что у всех членов семьи выявлен и подтвержден грипп типа А.

«Сейчас папа лечится во взрослой инфекции. Двое детей с мамой находятся в детской инфекции. Состояние стабильное. Все показатели жизненно важных функций стабильны, в удовлетворительном состоянии. Все получают лечение. Сколько времени они будут находиться в отделение – точно сказать невозможно. Все будет зависеть от состояния и результатов лабораторных исследований», - сказал О. Завьялов.

Он уточнил, что госпитализация с гриппом типа А требуется не всегда. Но если состояние средней степени тяжести или тяжелое – тогда стационар необходим. Подтвердить наличие гриппа и определить тип можно только с помощью лабораторных исследований.

В социальных сетях распространялось видео, на котором машины скорой помощи увозят пациентов якобы с подозрением на коронавирус. Медики были в защитных костюмах.

Ранее сообщалось, что в регионе зарегистрировано 196 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, из них тип А – 95 случаев и тип В – 101 случай.