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    12:06, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Госпитализация пациентов с коронавирусом возросла в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе назвали напряженной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге заместитель руководителя управления Кумар Кусемисов сообщил, что с ростом числа инфицированных возросло и количество госпитализаций. За минувшие сутки в стационары попали 19 человек с коронавирусом.

    «В инфекционных стационарах сейчас находится 691 человек, загруженность коечного фонда – 43%. В реанимации – 51 человек, загруженность - 44%. На амбулаторном лечении более 1,9 тысячи человек. Из них у 967 заболевание протекает в легкой форме, 979 – бессимптомные носители. Среди детей заболеваемость тоже растет. Под наблюдением находятся 242 ребенка с коронавирусом, в стационаре – 24 со средней степенью тяжести заболевания», - проинформировал К. Кусемисов.

    Ранее главный врач детской областной больницы Олег Завьялов рассказывал об особенностях протекания COVID-19 у детей.

    С ростом числа инфицированных в области развернули дополнительные койки в инфекционных стационарах и реанимациях.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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