Госпитализация бессимптомных в Алматы: врачи и ученые выступили с обращением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госпитализация бессимптомных бесполезна и опасна. Так считают врачи и ученые сообщества MedSupport, которые выступили с обращением касательно нового постановления главного санврача Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина предусматривается обязательная госпитализация больных всех форм коронавирусной инфекции.

«28 января 2021 года главный санитарный врач Алматы постановил, что с 1 февраля все пациенты с коронавирусной инфекцией будут госпитализированы вне зависимости от тяжести болезни.

Мы, сообщество врачей и ученых @medsupportkz, а также неравнодушные граждане, выступаем против такого нововведения. Во-первых, согласно клиническому протоколу, утвержденному РЦРЗ МЗ РК от 3 декабря 2020 года «Коронавирусная инфекция у взрослых», бессимптомные, легкие течения инфекции не нуждаются в госпитализации и специальном лечении. Госпитализация пациентов с бессимптомным, легким и средним течением болезни противоречит клиническому протоколу», - говорится в обращении.

Также врачи и ученые опасаются, что госпитализированные пациенты будут получать необоснованные назначения антибиотиков, антикоагулянты и другие препараты.

«Согласно многочисленным международным и казахстанским исследованиям, было показано, что после первой волны выросла опасность заразиться устойчивыми к антибиотикам супербактериями. Госпитализированные пациенты с большой вероятностью могут заразиться опаснейшей больничной флорой, что приведет к увеличению бактериальных осложнений и смертности от сепсиса и пневмонии. В 2020 году в Казахстане было куплено 18 миллион единиц антибиотиков, что спровоцировало появление суперустойчивых патогенных и условно-патогенных инфекций», - отмечается в информации.

По их словам, даже самые богатые страны не могут себе позволить госпитализировать всех пациентов с КВИ.

«В феврале-марте по прогнозам Министерства здравоохранения ожидается пик заболеваемости, который потребует больших трат на койки, медикаменты и трудовые ресурсы. Госпитализация всех пациентов истощает ресурсы и бюджет здравоохранения и снижает шансы тяжелым и особо тяжелым пациентам с хроническими заболеваниями и осложнениями вовремя и оперативно получить право на медицинскую помощь», - добавили врачи.

В этой связи врачи и ученые просят главного санврача Алматы отменить постановление в части госпитализации всех пациентов с КВИ.