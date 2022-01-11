Госпитали, лазареты и военно-медицинские подразделения работают в усиленном режиме - Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В военных медицинских учреждениях Министерства обороны проходят лечение военнослужащие Вооруженных сил, пострадавшие в ходе пресечения массовых беспорядков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

С учетом большого количества пострадавших в кратчайшие сроки были развернуты операционные, сформированы врачебно-сестринские бригады.

Всего с пятого января текущего года при исполнении воинского долга погиб один военнослужащий Вооруженных Сил, различные травмы и ранения получили 287 военнослужащих, из них 102 находятся на стационарном лечении.

Военные лечебные учреждения работают в тесном сотрудничестве с организациями гражданского здравоохранения. Для оказания квалифицированной помощи они располагают необходимым оборудованием и запасом лекарственных средств.