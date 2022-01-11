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    10:55, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Госпитали, лазареты и военно-медицинские подразделения работают в усиленном режиме - Минобороны РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В военных медицинских учреждениях Министерства обороны проходят лечение военнослужащие Вооруженных сил, пострадавшие в ходе пресечения массовых беспорядков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    С учетом большого количества пострадавших в кратчайшие сроки были развернуты операционные, сформированы врачебно-сестринские бригады.

    Всего с пятого января текущего года при исполнении воинского долга погиб один военнослужащий Вооруженных Сил, различные травмы и ранения получили 287 военнослужащих, из них 102 находятся на стационарном лечении.

    Военные лечебные учреждения работают в тесном сотрудничестве с организациями гражданского здравоохранения. Для оказания квалифицированной помощи они располагают необходимым оборудованием и запасом лекарственных средств.


    Теги:
    Здравоохранение Минобороны РК ЧП-2022 Правоохранительные органы
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