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    11:58, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Госпиталь в Halyk Arena сейчас законсервирован – главврач Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Из-за улучшения эпидемиологической ситуации на этой неделе планируется прекратить госпитализацию больных коронавирусом в Halyk Arena, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с улучшением эпидемиологической ситуации уменьшается и потребность в инфекционных койках. Мы сокращаем количество инфекционных коек. Мы уже не госпитализируем и уже приступаем к санитарной обработке таких частных больниц, как Haq, Национальный центр урологии, Кожвендиспансер, городской ревматологический центр. Все они прекратили госпитализацию ковидных больных и приступают к своей обычной работе по профилю», - сказал на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев.

    По его словам, прекращена госпитализация больных также в отель Astana Intercontinental, а госпиталь в Halyk Arena сейчас законсервирован.

    На этой неделе планируется выписать пролеченных больных из городского кардиоцентра и больницы скорой неотложной медицинской помощи.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
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