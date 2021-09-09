Госпиталь в Halyk Arena сейчас законсервирован – главврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Из-за улучшения эпидемиологической ситуации на этой неделе планируется прекратить госпитализацию больных коронавирусом в Halyk Arena, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с улучшением эпидемиологической ситуации уменьшается и потребность в инфекционных койках. Мы сокращаем количество инфекционных коек. Мы уже не госпитализируем и уже приступаем к санитарной обработке таких частных больниц, как Haq, Национальный центр урологии, Кожвендиспансер, городской ревматологический центр. Все они прекратили госпитализацию ковидных больных и приступают к своей обычной работе по профилю», - сказал на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев.

По его словам, прекращена госпитализация больных также в отель Astana Intercontinental, а госпиталь в Halyk Arena сейчас законсервирован.

На этой неделе планируется выписать пролеченных больных из городского кардиоцентра и больницы скорой неотложной медицинской помощи.