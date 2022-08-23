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    17:50, 23 Август 2022 | GMT +6

    Госорганы стараются не озвучивать случаи нарушения прав инвалидов - депутат

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат столичного маслихата Ляззат Разбекова-Тулеуханова заявила о том, что данные госорганов о количестве лиц с инвалидностью в Нур-Султане сильно рознятся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отсутствие системной работы не позволяет сегодня выявить точное количество лиц с инвалидностью. По данным управления здравоохранения, на сегодня есть 30928 человек с ограниченными возможностями. Управление образования предоставляет статистику в 13597 человек. Управление соцзащиты показывает статистику в 30056», - сказала Ляззат Разбекова-Тулеуханова на заседании маслихата.

    По ее словам, госорганы стремятся не озвучивать отдельные случаи нарушения прав лиц с инвалидностью.

    «Мы услышали сегодня в отчетах некоторую положительную динамику в работе, но есть и факты нарушения прав лиц с ограниченными возможностями. Отдельные факты не озвучиваются, на уровне центров и управлений эти вопросы стараются не предавать огласке, но погружение в эту тему показало, что такие проблемы есть», - добавила депутат.


    Теги:
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