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Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК

Автор:  
Серик Сабеков
17 Мая 2023, 23:46
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие изменения на сегодня внесены при приеме на государственную службу рассказал заместитель председателя Агентства по делам госслужбы Азамат Жолманов в интервью в программе «Новое время» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства поставлена задача по привлечению талантливых управленцев из частного сектора на государственную службу. В этих целях в законодательство о государственной службе были внесены соответствующие изменения», - сказал Азамат Жолманов.

Он также сообщил, какие права были даны первым руководителям госорганов по привлечению профессионалов на работу.

«То есть, первое, мы дали право первым руководителям государственных органов на руководящие должности привлекать профессионалов без соответствующих конкурсных процедур при условии их соответствия квалификационным требованиям. Второе, мы дали право выпускникам казахстанских вузов, обучающимся на гранте, имеющим хорошую успеваемость, поступать на низовые должности на аульном и районном уровне на государственную службу. То есть, этим самым, мы также позволяем решить в некой степени вопрос кадрового потенциала на районном и сельском уровне. Также мы дали право выпускникам академии назначаться на областной уровень при условии хорошего GPA на различные государственные должности исполнительского уровня», - добавил Азамат Жолманов.

Ранее сообщалось, что с марта месяца текущего года появился онлайн-прием сотрудников в пяти государственных органах.


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