Госорганы с самым низким качеством оказания госуслуг назвали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проводят рейтинг деятельности акиматов, областных управлений по качеству оказания государственных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по делам государственной службы, по итогам прошлого года первое место в рейтинге занял район им. Г. Мусрепова, второе – Жамбылский, третье – Тимирязевский район. В аутсайдерах оказались город Петропавловск, Шал акына, Айыртауский районы. Последние два района оказываются «в хвосте» не первый год.

«В прошлом году два вышеуказанных района заслушивались на заседании Межведомственной рабочей группы, специалисты проходили online-стажировку, со всеми специалистами госорганов районов проводились семинары, но данные меры принесли лишь кратковременный результат», - отметил заместитель руководителя департамента Жанат Жумабаев.

Среди областных исполнительных органов на первом месте управление ветеринарии, на втором – управление по делам религий, на третьем – управление культуры, развития языков и архивного дела. Хуже всего с качеством оказания гоуслуг в управлении сельского хозяйства и земельных отношений, предпринимательства и индустриально-инновационного развития, государственного архитектурно строительного контроля и лицензирования.

Всего по области за весь прошлый год оказали более 5 млн госуслуг, из них 98% – в электронном формате.

