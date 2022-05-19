19 Мая 2022 12:05

Госорганы работают по принципу пожаротушения – депутат об инфляции в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан входит в десятку мировых экспортеров основных видов сельхозпродукции, при этом наша страна опережает многие другие по уровню продуктовой инфляции. Об этом сегодня на пленарном заседании Сената заявил депутат Ахылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост цен на продукты сегодня является серьезной проблемой для казахстанцев, и это при том, что Казахстан входит в состав 10 мировых экспортеров основных видов сельхозпродукции, однако наша страна опережает многие другие по уровню продуктовой инфляции. В сложившейся ситуации можно сказать, что наши госорганы работают по принципу пожаротушения, ведь их действия направлены только на реагирование на ситуацию, а не на превентивные меры. Хуже всего то, что у нас нет последовательности в обеспечении продовольственной безопасности страны», - сказал Ахылбек Куришбаев на пленарном заседании Сената в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК.

Сенатор считает, что необходимо четко определить и закрепить понятие «продовольственной независимости» на законодательном уровне, а также перейти к реалистичному подходу и определению норм потребления продуктов питания.

«Также необходимо принять доктрину безопасности пищевых продуктов и определить ее конкретные показатели, критерии оценки и механизмы безопасности. Во всех развитых странах эти вопросы решаются путем развития фьючерсных контрактов по фиксированным ценам, формирования долгосрочных экономических связей. Поэтому они поддерживают стабильные поставки продовольственных товаров на внутренний рынок по фиксированным ценам. По этой причине продовольственная инфляция в этих странах не колеблется так сильно, как в нашей стране», - отметил депутат.

Он подчеркнул необходимость ввести поставку выращенной продукции на внутренний рынок по форвардным контрактам и фиксированным ценам как обязательное условие для получения субсидий. При этом, подчеркнул сенатор, если выработать этот механизм, то параллельно будут решаться вопросы пополнения оборотных средств сельских товаропроизводителей за счет предоплаты контрактов, то есть путем кредитования.