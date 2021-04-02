Госорганы отчитались перед сенаторами о ходе исполнения рекомендаций парламентских слушаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ходе исполнения рекомендаций парламентских слушаний на тему «Лёгкая промышленность Казахстана: современное состояние и перспективы развития высокопроизводительного бизнеса» сегодня говорили в Сенате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Напомним, по итогам слушаний, прошедших 4 марта 2020 года, пакет, состоящий из 69 рекомендаций, был направлен в Правительство. О том, какие его пункты исполнены, а какие ещё исполнить предстоит сенаторы сегодня обсудили с руководством ряда Министерств, профильными государственными органами и представителями бизнес-сообщества.

Председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Даурен Адильбеков напомнил, что предыдущий такой отчёт в декабре прошлого года сенаторов не удовлетворил. Исполнение рекомендаций тогда было на низком уровне. Поэтому и было решено встретиться повторно.

«Во время нашей предыдущей встречи в декабре прошлого года, нашим комитетом было принято решение, что работа по исполнению рекомендаций государственными органами была проведена не на достаточном уровне. Именно поэтому сейчас мы встречаемся с вами вновь. Хочу отметить, что госорганами за это время была проведена определённая работа. Но здесь важно понимать, что зачастую системное решение проблем в этой сфере зависит ещё и от представителей отечественного бизнеса « , - сказал Даурен Адилбеков.

По словам вице-министра национальной экономики Тимура Жаксылыкова их ведомством на сегодня реализуются антикризисные меры господдержки предпринимателей. Кроме того, запущен механизм рефинансирования банковских займов субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях в наиболее пострадавших отраслях экономики.

Рассказал об исполнении рекомендаций Сената и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов . Более 40% предложений участников парламентских слушаний ими уже исполнены. Оставшиеся пункты включаются в разрабатываемый проект Дорожной карты развития легкой промышленности до 2025 года.

Основной докладчик на прошедшей встрече - сенатор Едил Мамытбеков отметил, что всё ещё требуют своего решения проблемы с торговыми барьерами, с которыми сталкиваются казахстанские экспортёры на пространстве ЕАЭС, а также с низким качеством импортируемых в нашу страну товаров. Кроме того, по словам депутата, сейчас важно сделать Национальный стандарт обязательным к исполнению для производителей школьной формы. Это позволит увеличить производство школьной формы со 100%-ным казахстанским содержанием.