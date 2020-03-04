Госорганы обязали мониторить вступившие в силу приговоры судов в отношении должностных лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственные органы, организации и субъекты квазигоссектора обязаны проводить мониторинг вступивших в законную силу обвинительных приговоров судов, прекращенных уголовных дел в отношении соответствующих должностных лиц. Об этом на брифинге заявил директор департамента контроля в сфере государственной службы АДГС Ерлан Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что в настоящее время по поручению Администрации Президента Агентством по делам государственной службы совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Агентством по противодействию коррупции выработан соответствующий алгоритм действий.

«Согласно алгоритму государственные органы, организации и субъекты квазигоссектора обязаны проводить мониторинг вступивших в законную силу обвинительных приговоров судов, прекращенных уголовных дел в отношении соответствующих должностных лиц», - сказал Ерлан Сапаров.

Было отмечено, что в настоящее время государственные органы уже работают согласно выработанному порядку взаимодействия. На Агентство по делам государственной службы возложена координация работы по данному вопросу.

Напомним, в своей предвыборной программе «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил новые подходы по искоренению коррупции, в числе которых он поручил законодательно закрепить персональную ответственность политических государственных служащих за совершение коррупционных преступлений подчиненными.

В своем Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Глава государства расширил перечень лиц, ответственных за коррупцию подчиненных, поручив отнести к перечню и руководителей государственных органов.

На основании указанных поручений Президента, в Законы «О государственной службе Республики Казахстан» и «О противодействии коррупции» внесены соответствующие изменения.