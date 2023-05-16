Госорганы неэффективно планируют нацпроекты – Наталья Годунова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила о необходимости улучшить планирование национальных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране реализуется 10 национальных проектов, мы проанализировали 9, за исключением проекта «Безопасная страна», которая находится под грифом «секретно». Два года Высшая аудиторская палата анализирует не только эффективное использование государственных ресурсов, но и эффективность планирования. И мы приходим к выводу, что неэффективное расходование закладывается именно на этапе планирования. Поэтому, это второй подход, который мы постарались провести через все заключение», - сказала Наталья Годунова в ходе презентации отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год в Мажилисе.

По ее словам, в палате постарались показать этап планирования по всем нацпроектам.

«Мы постарались посмотреть, что планировали, что выделили, какие деньги и чего достигли. И какие деньги остались или чего не хватило. И пришли к тому, что все-таки нам нужно заниматься планированием и тогда мы сможем повысить эффективность расходования государственных ресурсов. И так на 9 нацпроектов выделено 8,1 трлн тенге. Обеспечено финансами от плановой потребности в среднем 106%, на самом деле», - отметила спикер.

Н. Годунова подчеркнула, что это второй случай истории страны с таким мощным финансированием госпрограмм.

«У нас была программа «Нурлы Жол», которая финансировалась на 100%. До этого у нас все госпрограммы очень сильно недофинансировались. И любой министр мог сказать, что мне недофинансировали 30%, 20% или 40%, поэтому индикаторы не выполнены, показатели не достигнуты. В среднем по 9 проектам - 106%, то есть выше 100%. Там только по одному проекту есть недофинансирование 20%», - заключила она.