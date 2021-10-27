Госорганы недооценивают риски врачей в борьбе с коронавирусом – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Максат Раманкулов заявил о недооценке госорганами врачебных рисков в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последний месяц Казахстан добился неплохих показателей в борьбе с пандемией, мы наблюдаем общее снижение заболеваемости, что позволило государству пойти на ослабление карантина и открыть кислород предпринимателям. В то же время, ситуация в мире свидетельствует, что расслабляться рано, а излишний оптимизм и беспечность грозят повторением новой волны заражений. В России каждый день выявляется около сорока тысяч заболевших, ежедневно от коронавируса умирают более тысячи человек, что является худшим показателем за все время пандемии, в Китае объявили о новой вспышке, закрыв очередной мегаполис на полную изоляцию», - сказал Максат Раманкулов, озвучивая свой депзапрос на пленарном заседании Мажилиса.

Он напомнил, что вчера на необходимость держать ситуацию под контролем обратил внимание Премьер-Министр Аскар Мамин, в частности, поручив министерству здравоохранения – повысить темпы вакцинации и усилить эпидконтроль на границе.

«Поддерживая эти меры, в то же время, фракция ДПК «Ак жол» вынуждена напомнить, что со стороны госорганов наблюдается недооценка тех испытаний, на которые идут врачи и медработники, находящиеся в первом ряду войны с вирусом. Это именно война, на которой уже погибли сотни медиков, спасая людей ценой не только собственного здоровья, но и рискуя здоровьем своих близких, так как работая в ковидных зонах больниц, они сами рискуют стать переносчиком вируса и заразить своих родных. Ровно год назад, 28 октября прошлого года, фракция «Ак жол» выступила с депутатским запросом, в котором осуждала отмену выплат врачам и медработникам, переболевшим COVID-19», - отметил депутат.

«Мы отмечали, что напротив, на этом фоне было бы важно показать медикам, что государство заботится о них и поддержит в трудную минуту. Тем не менее, Минздрав тогда отказался от выплат, заменив их надбавками за работу в ковидных зонах медучреждений. Но не прошло и года, как в августе эти надбавки сократили вдвое, а с 1 октября отменили полностью. При этом, по разъяснениям министерства, вместо надбавок будут введены доплаты для врачей и среднего медперсонала по 7 (семи) специальностям и трём степеням риска. Однако в «Ак жол» обращаются медработники о том, что им до сих пор неизвестно, какие именно доплаты будут им положены, будут ли они адекватны отменённым надбавкам в каждом конкретном случае?» - добавил мажилисмен.

По его словам, медики не скрывают, что от этого зависит решение многих из них о дальнейшей работе в здравоохранении, либо об уходе из профессии, вследствие постоянных стрессов, эмоционального выгорания и несоразмерных рисков.

«Люди в белых халатах также обеспокоены, что в озвученных Минздравом подходах эти доплаты не распространяются на младший медперсонал, выполняющий самую грязную и низкооплачиваемую работу; ничего не сказано о надбавках для персонала поликлиник, где зачастую и происходит первичное выявление больных коронавирусом и прямые контакты с ними. Исходя из вышеизложенного, на фоне нарастающих рисков продолжения пандемии, фракция ДПК «Акжол» требует обеспечить медицинским работникам, работающим в зоне ковидного риска пациентами надлежащий размер заработной платы, не ниже прежнего уровня», - заключил М. Раманкулов.